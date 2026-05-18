Ignacio Ortelli humilló a Javier Milei en Radio Rivadavia: “A mi me pasó”

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, los periodistas Ignacio Ortelli, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro cuestionaron el discurso de odio del presidente Javier Milei hacia el periodismo y recordaron el reciente episodio que involucró a Débora Plager.
El periodista Ignacio Ortelli aseguró: “Ya no hay que reaccionar más a estos insultos, como ya es tan repetido, ya es tan burdo, lo descalifica a él y no al descalificado, a pesar de que me solidarizo con Débora y es horrible, a mi me pasó y a todos nos ha pasado”.
Además, agregó: “Ya ni hay que darle bola, hay que dejarlo gritando como un loco. Porque la verdad es que y esto una vez lo dijo Jairo Straccia y yo lo empiezo a pensar también, cuando Sofía grita por algo que no tiene razón, yo no le ando devolviendo el grito a una nena, le respondes con contención, como un adulto”.
Javier Milei y su odio a los periodistas
El jefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y los periodistas de distintos medios revelan los datos de este escándalo. Asimismo, Javier Milei, quién parece estar encantado con el accionar de su amigo, confirmó que quiere que los periodistas estén obligados a presentar declaración jurada como si fuesen funcionarios.
En este contexto, Milei aseguró durante una charla en el streaming Carajo con influencers y funcionarios oficialistas: "A mi me encantaría, si verdaderamente creen que son honestos, que ellos mismos presentaran un proyecto para ser personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio”. Además, agregó: "Que sean personas políticamente expuestas, que presenten su patrimonio a ver si están tan limpios como para levantar el dedito de la moral. Si son tan acusadores, a ver si ellos están tan limpios. Porque eh, digo, sería interesante, no sé. Espero que, digamos, me hagan alguna propuesta”.