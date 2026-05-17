Belgrano le ganó a Argentinos y enfrentará a River en una final llena de morbo

Belgrano eliminó de forma agónica a Argentinos Juniors y es finalista del Torneo Apertura 2026.

Belgrano de Córdoba obtuvo una agónica clasificación en La Paternal y se metió en la final del Torneo Apertura 2026: el 'Pirata' igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors en los 120 minutos (había logrado el empate en tiempo de descuento) y revirtió una emocionante tanda de penales, en la que finalmente se impuso por 4 a 3. Los goles del encuentro fueron obra de Facundo Jainikoski para el local y Nicolás 'Uvita' Fernández para los cordobeses; desde los doce pasos, Ramiro Hernandes sentenció la serie. El próximo domingo 24 de mayo enfrentará a River Plate en el duelo por el título.

Belgrano enfrentará a River en la final del Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará

La final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino entre River Plate y Belgrano de Córdoba se disputará el domingo 24 de mayo desde las 15:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó esa sede para definir al primer campeón de la temporada en un partido único y en cancha neutral.

El resumen de la heroica clasificación de Belgrano ante Argentinos

Argentinos Juniors abrió el marcador en su primer ataque claro del partido, a los seis minutos, con un buen desborde por derecha del volante Alan Lescano, cuyo centro atrás fue punteado por el delantero Tomás Molina para dejársela a Facundo Jainikoski, que la empujó al gol por el segundo palo. A pesar de que dominó las acciones durante gran parte del cotejo, el 'Bicho' nunca pudo encontrar ese segundo gol para llevar tranquilidad al resultado.

Ricardo Zielinski movió el banco de suplentes y los ingresantes respondieron: Franco Vázquez fue clave para revitalizar el ataque del cuadro cordobés, que comenzó a encontrarse lentamente con más ocasiones de peligro en el complemento. A los cuatro minutos de tiempo agregado, cuando parecía que la clasificación del local estaba asegurada, un centro desde la derecha le quedó dentro del área al delantero Nicolás “Uvita” Fernández, que cruzó un derechazo bajo de primera y marcó el 1-1 agónico para forzar el alargue.

El duelo no varió tras los 30 minutos de suplementario y debió definirse en los tiros desde los doce pasos. A pesar de que su equipo arrancó con un disparo errado, Brayan Cortés detuvo los tiros de Zelarayán y Vázquez para darle la ventaja a su equipo, que no la pudo aprovechar. Luego del tiro fallado por Florentín, Enzo Pérez cruzó un derechazo suave que fue adivinado por Cardozo y Ramiro Hernandes puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero chileno, con un disparo inalcanzable que le dio el triunfo a Belgrano.

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