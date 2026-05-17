El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: la inspección clave de la Justicia a un mes del juicio
Las últimas noticias del caso Préstamo. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: cuándo y cómo será la inspección ocular en el Naranjal
La Justicia Federal realizará una inspección ocular clave en los escenarios donde desapareció el menor para reconstruir distancias, tiempos y movimientos antes del inicio del juicio oral.
A pocas semanas del inicio del juicio oral, la Justicia Federal de Corrientes se prepara para dar un paso fundamental en la reconstrucción de los hechos. El próximo 19 de mayo se llevará a cabo la inspección ocular definitiva en la casa de Catalina Peña, el naranjal y los diversos sectores rurales de la localidad de 9 de Julio, escenarios donde desapareció Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024.
Hace 2 horas
Caso Loan: la Justicia vuelve al Naranjal de la desaparición antes del juicio
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 3 horas
Caso Loan: cómo está la investigación, a un mes del juicio
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Caso Loan: cuánto falta para el juicio por la desaparición
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15:11 | 13/05/2026
Revés judicial para uno de los abogados del caso Loan: revocan el arresto domiciliario
José Fernández Codazzi está acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores tras haber trasladado al padre del niño N. en su camioneta. Qué dice el fallo del Tribunal de Mercedes.
07:00 | 13/05/2026
Caso Loan: revés judicial para uno de los abogados que no podrá acceder a la domiciliaria
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05:30 | 12/05/2026
Caso Loan: sigue el escándalo en torno a uno de los abogados de la causa
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Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas de la Justicia
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10:45 | 10/05/2026
Caso Loan: siguen las polémicas en torno a la causa a casi un mes del juicio
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10:45 | 09/05/2026
Caso Loan: Polémica por el beneficio que le dio la Justicia al abogado Codazzi
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El abogado José Fernández Codazzi.
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Caso Loan: qué puede pasar ahora en el juicio tras la domiciliaria a Codazzi
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Caso Loan: cuáles son los puntos más importantes del caso a casi un mes del juicio
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13:48 | 06/05/2026
Así ayudó el abogado Codazzi al padre del nene desaparecido en Corrientes
El abogado José Fernández Codazzi quedó detenido por encubrimiento agravado after las cámaras lo mostraron sacando al prófugo en su camioneta. El niño se encuentra sano y salvo con su mamá.
06:16 | 06/05/2026
Caso Loan: cuál de los imputados está más complicado
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