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Desaparición de Loan

Caso Loan: vuelven al naranjal donde desapareció y crece la expectativa por una pista clave

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco,  se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 15 minutos

A semanas del inicio del juicio, volverán al Naranjal para nuevas pericias

A semanas del inicio del juicio oral, programado para el próximo 16 de junio, se realizará una nueva inspección ocular -la definitiva- en la casa de la abuela Catalina, el naranjal y diversos sectores rurales de la localidad correntina de 9 de Julio donde desapareció el pequeño Loan.

 

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes, como antesala al juicio oral y público que posee un total de 17 imputados: siete de ellos acusados de la "sustracción y ocultamiento" de Loan y los restantes por integrar una estructura paralela que manipuló pruebas, desvió la investigación y complicó la búsqueda.

 

¿Qué se busca con la inspección judicial? Analizarán el lugar exacto donde Loan fue visto por última vez tras el almuerzo familiar. Caminarán hacia el Naranjal, recorrerán el monte y las zonas donde aparecieron objetos del niño. No será un rastrillaje: el Tribunal buscará fijar distancias, tiempos, visibilidad, trayectorias, capacidad de desplazamiento y posibilidades materiales de cada hipótesis.

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