Caso Loan: vuelven al naranjal donde desapareció y crece la expectativa por una pista clave

A semanas del inicio del juicio oral, programado para el próximo 16 de junio, se realizará una nueva inspección ocular -la definitiva- en la casa de la abuela Catalina, el naranjal y diversos sectores rurales de la localidad correntina de 9 de Julio donde desapareció el pequeño Loan.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes, como antesala al juicio oral y público que posee un total de 17 imputados: siete de ellos acusados de la "sustracción y ocultamiento" de Loan y los restantes por integrar una estructura paralela que manipuló pruebas, desvió la investigación y complicó la búsqueda.

¿Qué se busca con la inspección judicial? Analizarán el lugar exacto donde Loan fue visto por última vez tras el almuerzo familiar. Caminarán hacia el Naranjal, recorrerán el monte y las zonas donde aparecieron objetos del niño. No será un rastrillaje: el Tribunal buscará fijar distancias, tiempos, visibilidad, trayectorias, capacidad de desplazamiento y posibilidades materiales de cada hipótesis.