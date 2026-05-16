De qué trata "Si los deseos mataran...", la miniserie de 8 capítulos que es tendencia en Netflix

"Si los deseos mataran...", miniserie en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Corea del Sur ha demostrado una vez más su maestría en el género del suspenso con el estreno de la nueva miniserie en Netflix: Si los deseos mataran... En un contexto donde las producciones surcoreanas dominan las tendencias globales, este drama ha logrado posicionarse rápidamente entre lo más visto de la plataforma, cautivando a una audiencia que no deja de sorprenderse con su trama oscura y giros inesperados.

¿De qué trata "Si los deseos mataran..."?

La miniserie nos traslada al entorno de un prestigioso instituto coreano, donde la presión por el éxito es asfixiante. La trama gira en torno a Girigo, una misteriosa aplicación móvil que promete conceder los deseos más profundos de sus usuarios. El proceso parece sencillo: escribir el nombre y el "saju" (fecha y hora de nacimiento) en un papel, enviarlo a través de la app y esperar a que el deseo se materialice. Sin embargo, lo que comienza como una solución mágica a problemas escolares pronto se convierte en una pesadilla de sangre y terror.

La historia avanza mostrando cómo los estudiantes recurren a Girigo para obtener calificaciones perfectas o éxito social. Pero la aplicación oculta una regla mortal: una vez concedido el deseo, comienza un temporizador de muerte. Cuando el reloj llega a cero, el tributo exigido debe pagarse, lo que desencadena una serie de eventos violentos y sobrenaturales que los protagonistas no pueden detener. A medida que Geon-woo y sus compañeros intentan desentrañar el origen de la app, preguntándose si está poseída por un espíritu, el suspenso escala hasta niveles insoportables.

Póster de "Si los deseos mataran..." (Crédito de foto: Netflix)

Recepción y fenómeno de "Si los deseos mataran..."

La crítica ha elogiado la serie por su cruda crítica a la ambición desmedida de la tecnología. La recepción del público ha sido masiva, destacando especialmente la atmósfera de tensión constante y las actuaciones juveniles que transmiten un pánico genuino. Su inclusión en el top 10 mundial de Netflix confirma que Corea del Sur es un epicentro de las historias que conectan con los miedos más profundos de la sociedad digital.

Si los deseos mataran... es mucho más que un thriller escolar; es una reflexión sobre el costo de la codicia y el peligro de buscar atajos hacia la felicidad. Una propuesta que te mantendrá cuestionando cada uno de tus anhelos.