Se reveló el line up de los Premios Gardel 2026: quiénes tocarán en la gran noche.

La cuenta regresiva para los Premios Gardel ya comenzó y la ceremonia de este año promete convertirse en una de las más comentadas de los últimos tiempos. Con un line-up que mezcla a referentes consagrados, nuevas figuras del pop, el urbano y la música popular argentina, CAPIF confirmó quiénes serán los artistas que subirán al escenario en la gran noche de la música nacional.

La gala principal se realizará el martes 26 de mayo a las 21 horas en el Teatro Coliseo y contará con shows en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, Yami Safdie, Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, Agustín Bernasconi, Roze, K4OS, Valentín Vargas, Max Carra y la participación especial de La K'onga, uno de los nombres más fuertes del circuito popular actual.

Antes de la ceremonia central, la tradicional premiere se desarrollará en el Teatro Broadway, donde se presentarán Joaco Burgos y Cucuza Castiello, aportando una apertura con fuerte impronta nacional y popular.

Una edición marcada por el cruce de generaciones

La edición 2026 refleja con claridad el presente de la música argentina, el fenómeno urbano encabezado por Trueno y Milo J convive con artistas de enorme trayectoria como Coti y con voces consolidadas del rock como Marilina Bertoldi, mientras el pop y la cumbia siguen ganando protagonismo con nombres como Yami Safdie, Ángela Leiva y Roze.

En los últimos años, los Gardel se consolidaron como una radiografía del consumo musical argentino, donde los artistas jóvenes comenzaron a disputar, y muchas veces liderar, las principales categorías. La presencia de Milo J, una de las revelaciones más fuertes de la nueva escena, confirma esa tendencia.

Milo J durante la edición 2025 de los Premios Gardel.

Por su parte, Trueno llega como uno de los nombres más convocantes del género urbano latino, luego de consolidar una carrera internacional que lo llevó a escenarios de España, México y Estados Unidos.

La alianza con Meta vuelve a apostar fuerte

Además del anuncio artístico, CAPIF confirmó la renovación de su alianza estratégica con Meta por segundo año consecutivo. Gracias a este acuerdo, los shows musicales podrán verse de manera exclusiva en Instagram y Facebook a partir del 27 de mayo, ampliando notablemente el alcance de la ceremonia.

Guillermo Castellani, presidente de CAPIF, destacó que esta alianza permite que la experiencia de los Premios Gardel trascienda la noche de la entrega: “amplifica el alcance de nuestros artistas y potencia la conexión de la música argentina con millones de personas a nivel regional y global”.

Como ocurre cada año, además de los premios y las actuaciones confirmadas, la expectativa gira alrededor de las posibles apariciones sorpresa, colaboraciones inesperadas y momentos virales que suelen marcar la noche.

Con una grilla tan diversa y nombres que atraviesan distintas generaciones y géneros, todo indica que los Premios Gardel no solo premiarán lo mejor de la música argentina, sino que también buscarán convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año.