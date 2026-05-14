Pluriempleo al límite: policía repele a tiros un asalto mientras trabajaba como DiDi Moto 

El efectivo cayó en una modalidad de robo conocida como "falso viaje".

Las calles de San Francisco Solano se convirtieron en un escenario que pone de manifiesto una realidad cada vez más frecuente: la del efectivo policial que, para completar sus ingresos, debe recurrir al pluriempleo en el sector de las aplicaciones de transporte. En este caso, el episodio terminó en una violenta balacera que revela la crisis de las fuerzas de seguridad, cuyos integrantes se ven obligados a exponerse a riesgos extremos incluso durante sus horas de franco.

Esta vez la situación se desató en el corazón del barrio papa Francisco de Solano, partido de Quilmes, donde un grupo de delincuentes pidió un servicio a través de la plataforma DiDi Moto para tender una emboscada al trabajador; pero el plan de los asaltantes encontró una resistencia inesperada: el conductor del servicio resultó ser un efectivo de la policía con la necesidad de un segundo empleo para completar sus ingresos.

Al advertir la maniobra y verse interceptado, el uniformado reaccionó rápidamente utilizando su arma reglamentaria para repeler el ataque. En ese momento, se produjo un intercambio de disparos en el que el policía efectuó varios tiros para defenderse y frustrar el robo. El enfrentamiento provocó la huida inmediata de los agresores, quienes lograron escapar del lugar.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una problemática estructural que afecta a los trabajadores de aplicaciones de transporte, quienes son víctimas frecuentes de emboscadas delictivas bajo la modalidad “falso viaje”.

No obstante, el factor distintivo en este caso es la identidad del conductor, ya que desnuda la necesidad de los efectivos de las fuerzas de seguridad de buscar empleos secundarios en plataformas ante la precarización laboral y los bajos salarios.

Una historia que se repite: el menor asesinado por un policía-DiDi en Palomar

El caso de Quilmes es un ejemplo más de una problemática social repetida: en los últimos años comenzaron a multiplicarse las situaciones en las que efectivos policiales que trabajan para aplicaciones de transporte quedan expuestos a robos, emboscadas y enfrentamientos armados durante sus horas libres. Uno de los antecedentes más resonantes ocurrió en octubre de 2025 en El Palomar, cuando un policía que también trabajaba como chofer de DiDi mató a un delincuente de 16 años durante un intento de robo.

Según la investigación, el efectivo había aceptado un viaje a través de la aplicación y, al llegar al punto de encuentro, fue interceptado por al menos tres asaltantes armados. Tras identificarse como integrante de la fuerza, utilizó su arma reglamentaria y disparó para repeler el ataque. El adolescente murió horas después en el Hospital Posadas, mientras que los otros sospechosos lograron escapar.

Si bien no existen estadísticas oficiales sobre cuántos policías trabajan para aplicaciones de transporte, distintos relevamientos muestran un crecimiento sostenido del pluriempleo en plataformas como Uber, Cabify y DiDi. Un estudio reciente realizado en forma conjunta por ocho universidades nacionales señaló que el 75% de los trabajadores de apps utiliza esa actividad como complemento salarial y no como empleo exclusivo.