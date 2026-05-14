Momo Benavides se hartó y destrozó sin ningún filtro a Javier Milei: "Es un"

Momo Benavides se hartó y destrozó sin ningún filtro a Javier Milei.

El reconocido streamer Gerónimo Benavides, popularmente conocido como Momo, lanzó una feroz crítica contra el gobierno de Javier Milei. Durante su participación en el canal digital Carnaval Stream, el creador de contenido expuso la dura realidad económica de los argentinos, cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, y repudió el accionar de los legisladores en el Congreso.

Frente a los micrófonos, el streamer desarmó el relato sobre los supuestos logros financieros y le respondió al titular del Palacio de Hacienda. "Yo lo veo así, no lo siento. Este temita de la sensación es lo mismo que dice Luis Caputo: 'No, lo que siente la gente'", arrancó y enumeró: "Lo que siente la gente, capo, es que no llegan a fin de mes, que están todos endeudados con la tarjeta. No podemos estar más caros que Estados Unidos".

Lejos de frenar su embestida, la figura de internet definió a la gestión de La Libertad Avanza como un mandato meramente virtual. "Es un Gobierno que gobierna a través de TikTok y X, en el cual le hacen creer a la gente que lo que se dice en un Reel o en un posteo es la realidad", sentenció para desenmascarar la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. Para Gerónimo Benavides, en las calles "no hay ninguna sensación".

Momo Benavides se hartó y destrozó sin ningún filtro a Javier Milei.

La composición del Congreso

Finalmente, Momo coronó su intervención con una letal comparación entre los privilegios de la casta y el abandono total a los sectores más vulnerables. Tras advertir sobre los fuertes ataques a la educación pública, el joven fulminó a la dirigencia política. "Un pibe que no entiende nada acepta que haya cosplayes, prostitutas y cachivaches en el Congreso que cobren 9 millones de pesos, y que un jubilado que trabajó toda su vida y construyó el país gane 350.000 pesos y viva en la calle", remató.