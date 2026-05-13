Carlos Maslatón reveló el principal y desconocido "problema" de Milei.

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei por su constante ofensiva contra las universidades nacionales. Durante una participación en el canal digital Carnaval Stream, el referente liberal defendió el sistema educativo público, relató su propia experiencia como estudiante y destrozó el discurso oficialista sobre un supuesto" adoctrinamiento" en las aulas.

Frente a los micrófonos, Maslatón repudió la actitud del mandatario. "Ha sido muy bajo por parte de Milei atacar esta partida del gasto público como si fuese corrupta, como si las universidades nacionales fuesen antros de adoctrinamiento", sentenció.

Para desarmar el relato libertario, el abogado utilizó su trayectoria personal en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Siempre que estuve en la UBA, en la clase dije lo que se me dio la gana, fuera de la clase dije lo que se me dio la gana. Armé una agrupación universitaria triunfadora. ¿Vos creés que alguien vino a decirme alguna vez que no me podía manifestar? Nadie me dijo nunca nada", aseguró de forma tajante.

Luego, el especialista en cuestiones financieras remarcó que las facultades representan un espacio natural para el libre intercambio de ideas. "Porque la UBA y las universidades nacionales son eso, son doctrinas de discusión. Especialmente las carreras que no son las más científicas", explicó ante sus compañeros de mesa.

Carlos Maslatón reveló el principal y desconocido "problema" de Milei.

Por qué Milei "odia la autonomía universitaria"

Finalmente, el mediático cerró su intervención con una letal definición sobre la verdadera fobia del jefe de Estado ante la libertad institucional. "Esto no depende del Poder Ejecutivo, son autónomas", aclaró y concluyó: "¿Sabés el problema que tiene Milei? Odia la autonomía universitaria. La odia porque no le gusta que haya diversidad ideológica".