El abogado y exconcejal porteño Carlos Maslatón dijo todo lo que no sabía sobre la "corrupción" del gobierno de Javier Milei. Qué expresó el influencer financiero en su cuenta de X.

"En materia de corrupción financiera no soy lo suficientemente mal pensado", comenzó el mensaje que Carlos Maslatón publicó en sus redes sociales. "Me tragué que la venta de dólares por parte de USA contra pesos argentinos había sido una operación genuina de mercado diferente del swap firmado entre estados por 20000 palos", siguió.

Luego, expresó: "Inclusive creí en la versión de que Bessent había armado depósitos a plazo fijo en la banca local, con el producido de su venta".

Las críticas de Maslatón a Luis Caputo

En la segunda parte del tuit, Carlos Maslatón lanzó duros cuestionamientos a funcionarios clave de Javier Milei. "No hay caso, ninguna maniobra de Caputo y Bausili puede ser un hecho genuino del mercado, todo tiene que ser arreglado, enjuagado, dibujado para perjudicar y creando cada vez más y más deuda en cabeza del estado y del pueblo argentino", sostuvo.

"Como esto va quedando, la 'venta' de USD de Bessent al arreglarse el pago de intereses privilegiados en pesos por parte de Milei, tiene los efectos exactos de un swap de monedas con condiciones leoninas, sin seguir ninguna regla de mercado libre y presentado como 'ayuda' a la Argentina aunque no sea tal", concluyó el ex concejal de la Ciudad de Buenos Aires.