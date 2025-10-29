El abogado, ex concejal porteño y ex panelista de Polémica en el Bar, Carlos Maslatón, encendió las alarmas al hablar sobre las denuncias por presunto "fraude" en las elecciones legislativas.

El domingo pasado, La Libertad Avanza (LLA) fue la fuerza más votada en todo el país en los comicios en los que se eligieron diputados en todas las provincias y senadores en seis jurisdicciones. Los libertarios ganaron en la provincia de Buenos Aires donde, semanas atrás, habían perdido por más de 13 puntos en las elecciones para la Legislatura bonaerense.

"¿Fraude a favor del gobierno en los comicios del domingo? Yo no lo creo, hay muchos hablando de que esto sucedió, en las redes. En los días de escrutinio suelo procesar, personalmente, miles y miles de urnas en base a reportes de fiscales. La verdad es que estos reportes se asemejan a los resultados dados a las 21.15 del día de la votación", expresó Maslatón en su cuenta de X.

A quién votó Carlos Maslatón en las elecciones legislativas

Con un mensaje en sus redes sociales, donde documenta gran parte de su vida, Maslatón reveló a quién votó el día de la elección. "He sufragado, en la Capital Federal. Senadores: Facundo Manes. Diputados: Ricardo López Murphy. En mi mesa, a las 11.30, habían votado 45/350, sorprentemente pocos aquí en El Socorro, vieja sección 20 de la Capital, actual Comuna 1", relató.

"Cosas importantes para ver hoy antes del escrutinio por lista: Asistencia electoral en las mesas a las 12, a las 15 y a las 18, o sea cuántos de los 350 empadronados por mesa se van presentando, X/350, se agradecerán reportes intradiarios. Recuerdo al Foro que en las nacionales de 2021 votó el 71%, en las nacionales de Primera Vuelta 2023 el 77%, y en Provincia este año apenas el 61%", había tuiteado antes.