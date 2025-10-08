Recién llegó y ya se fue: una figura de América TV renunció tras dos semanas en el canal

Una figura de América TV renunció luego de dos semanas en el canal.

América TV realizó cambios más que significativos en su grilla durante las últimas semanas, especialmente para darle lugar a un producto donde depositaron mucha fé: Polémica en el Bar. Para darle lugar en el horario caliente de la televisión argentina le quitaron espacio a Trato Hecho, conducido por Santi Maratea, pero no está dando los resultados esperados: en su debut apenas llegó al punto de raiting y eso se repitió en las siguientes emisiones.

Luego de apenas dos semanas estando al aire, una de sus principales figuras anunció este martes su desvinculación del mismo, alegando que el mismo ha "virado su perfil" y que esto se dio "sin conflicto alguno" entre las partes, aunque dejando entrever que su estadía en el ciclo chocaba con ese "nuevo perfil".

Carlos Maslatón se fue de Polémica en el Bar

La figura en cuestión es ni más ni menos que Carlos Maslatón. El economista hizo oficial su salida del programa este martes por la noche a través de las redes sociales, con un escueto comunicado empleando un lenguaje que desde hace años lo acompaña, uno que mezcla la formalidad con los términos "para el piberío".

"Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluído. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directos mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver", apuntó sin dar demasiadas vueltas la importante personalidad de los medios.

Finalmente, decidió extender sus "mejores deseos para Mariano Iudica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina". Lejos de dar pista alguna sobre si volverá a tener espacio en algún otro programa de televisión, su futuro en la caja chica es incierto. Mientras tanto, seguirá sumamente activo en las redes sociales que tanta fama le han otorgado.