Taiwán planea gastar 40.000 millones de dólares más en defensa para contrarrestar a China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia de prensa sobre el gasto en defensa en Taipéi, Taiwán

, 26 nov (Reuters) -Taiwán introducirá un presupuesto de defensa suplementario de 40.000 millones de dólares para subrayar su determinación de defenderse ante la creciente amenaza china, dijo el miércoles el presidente Lai Ching-te.

China, que considera Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, ha intensificado la presión militar y política en los últimos cinco años para hacer valer sus reivindicaciones, que Taipéi rechaza enérgicamente.

Ante las peticiones de Washington para que Taiwán gaste más en defensa, en consonancia con la presión de Estados Unidos sobre Europa, Lai dijo en agosto que esperaba un aumento del gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto para 2030.

Al presentar el paquete de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.890 millones de dólares estadounidenses), Lai dijo que la historia había demostrado que intentar llegar a un compromiso frente a la agresión no traía más que "esclavitud".

"No hay lugar para el compromiso en materia de seguridad nacional", dijo en una rueda de prensa en el despacho presidencial.

"La soberanía nacional y los valores fundamentales de libertad y democracia son la base misma de nuestra nación."

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, dijo que el presupuesto, que se extenderá de 2026 a 2033, cubrirá elementos como misiles y drones, así como el nuevo sistema de defensa aérea "T-Dome".

DETERMINACIÓN DE DEFENDERSE

Lai, que anunció por primera vez el nuevo plan de gastos en un artículo de opinión en el Washington Post el martes, dijo que Taiwán estaba mostrando su determinación de defenderse.

"Es una lucha entre defender el Taiwán democrático y negarse a convertirse en el "Taiwán de China"", añadió, más que una mera lucha ideológica o una disputa sobre "unificación frente a independencia".

Lai ya se había referido anteriormente a un aumento del gasto en defensa, pero no había dado detalles.

El embajador estadounidense de facto en Taipéi, Raymond Greene, escribió en Facebook que Estados Unidos apoya la "rápida adquisición de capacidades asimétricas críticas" por parte de Taiwán.

"El anuncio de hoy es un paso importante hacia el mantenimiento de la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán mediante el fortalecimiento de la disuasión", añadió.

Taiwán ha estado modernizando sus fuerzas armadas para impulsar un enfoque "asimétrico" de la guerra que haga que su ejército, mucho más pequeño que el de China, sea más ágil y capaz de asestar golpes más contundentes y selectivos.

Para 2026, el Gobierno prevé que este gasto alcance los 949.500 millones de dólares taiwaneses (30.300 millones de dólares estadounidenses), para situarse en el 3,32% del PIB, superando el umbral del 3% por primera vez desde 2009.

El gasto deberá ser aprobado por el Parlamento de Taiwán, dominado por la oposición.

Cheng Li-wun, presidenta del mayor partido de la oposición taiwanesa, el Kuomintang, ha rechazado anteriormente el aumento del gasto en defensa. El miércoles, no dijo directamente que el partido votaría en contra del presupuesto, pero instó a Lai a "dar un paso atrás".

"También espero que la comunidad internacional pueda entender que el pueblo de Taiwán ama la paz y desea firmemente la paz. Queremos alejarnos de las llamas de la guerra, queremos evitar la guerra", dijo Cheng en una reunión del partido.

El anuncio de Lai se produce en un momento en que China y Japón mantienen una agria disputa sobre Taiwán, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un hipotético ataque chino a Taiwán podría desencadenar una acción militar japonesa.

(1 $=31,3400 dólares taiwaneses)

Con información de Reuters