América TV suma a una importante figura para levantar el rating

Se conoció quién será la próxima figura de América TV.

América TV apuesta a reforzar el panel de Polémica en el Bar con una nueva figura que promete atraer al público. Silvina Escudero fue confirmada como la flamante incorporación del programa que conduce Mariano Iúdica, luego de la sorpresiva salida de Marina Calabró a solo dos días del estreno del ciclo.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Sofía Ubeda, integrante del equipo de Entrometidos (Net TV), a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Silvina Escudero estará en el lugar de Marina Calabró en Polémica en el Bar a partir de la semana que viene. ‘Sabés que no me recuperé para hoy, estoy mega engripada así que voy la semana que viene’, me contestó la modelo. A partir del lunes se incorporará al panel”, escribió, confirmando la incorporación.

La propia Silvina también compartió un video en sus redes sociales en el que se la escucha con la voz afectada: “Detesto estar en reposo, hablo bajito porque me pica la garganta. Hoy tenía que ir a Polémica en el Bar… Estoy con nebulizaciones, caramelos y té con miel”. La grabación deja claro que su debut fue postergado unos días, pero que estará presente en el programa la próxima semana para ocupar la silla que dejó vacante Calabró.

Por qué Marina Calabró dejó Polémica en el Bar

La periodista decidió bajarse del programa de América TV apenas dos días después del esperado regreso del ciclo conducido por Mariano Iúdica. Según explicó en un audio que envió a Entrometidos (Net TV), la principal razón fue la incompatibilidad de horarios con sus otros compromisos laborales: “Me sentí divina, me trataron súper bien y me recibieron con mucho cariño, pero por el cambio de horario no puedo estar. Se me hace imposible y lo lamento mucho, no nos pusimos de acuerdo”.