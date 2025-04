Sorpresa en América TV por el esperado regreso de un clásico del humor: "Ya está".

América TV estaría cerca de implementar una estrategia para levantar los números de rating y podría volver un histórico programa de humor. Los detalles sobre la inminente decisión del canal en vistas de convertirse en una opción más competitiva en el aire.

En las últimas horas, la cuenta de Twitter @teleavisador anunció que el programa de informes de televisión y archivo Pasó en América podría ser levantado de la grilla de programación de América TV: "El levantamiento inminente es para Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas que terminaría a fines de abril en @AmericaTV".

Por otro lado, la cuenta reveló que la señal estaría por "revivir" un clásico del humor que ya fue un éxito y podría volver con una nueva temporada: "El canal ya está buscando alternativas para la franja. Una es la vuelta de Sin Codificar". Por el momento, ni "Tartu" o Sabrina Rojas se manifestaron sobre los rumores de fin de ciclo para el programa que va los fines de semana en el canal de aire.

La vuelta de Sin Codificar podría hacerse realidad ya que Yayo Guridi no tiene más contrato con el canal de stream Olga, por lo que podría ser atraído por América TV para revitalizar el ciclo histórico que condujo el periodista Diego Korol que juntó a muchos de los ex humoristas de la troupe de Marcelo Tinelli en VideoMatch. Hasta ahora, el canal no confirmó la vuelta del programa aunque suena como una apuesta segura para volver a aspirar al liderazgo del rating ante la competencia.

Chau América y El Nueve: histórica noticia para la televisión argentina en medio de la crisis generada por Javier Milei

En una decisión sin precedentes en la historia de la televisión argentina, América TV y El Nueve realizaron un anuncio en conjunto que sorprendió a todos. El comunicado fue leído por Claudio Rígoli (El Nueve) y Rolando Graña (América TV), en un duplex histórico que pudieron observar todos los televidentes. El hecho, sin dudas, trascendió a las redes sociales.

América TV, perteneciente al Grupo América, y El Nueve, del grupo Telearte S.A., decidieron abandonar la Asociación de Teleradiodifusoras Argentina (ATA). La misma contiene a las principales señales de televisoras privadas en el país, y significa el 90% del encendido televisivo a nivel nacional.

"Esta decisión ha sido tomada debido a la falta de respuestas oportunas y resultados, sumado a la escasa celeridad con la que se han abordado las principales preocupaciones de los canales abiertos, en especial, aquellas que afectan directamente la operatividad y la competitividad de nuestra industria", manifestó El Nueve en la voz de Rolando Graña, mientras que Claudio Rígoli hizo lo propio con el comunicado de América TV.

Explicando los motivos de la renuncia indeclinable, el anuncio de América TV expresó: "La meditada decisión llega luego de analizar a conciencia los objetivos que nos hemos trazado como empresa y las decisiones tomadas por esa Cámara para concluir que nuestras preocupaciones, necesidades y urgencias, hoy no parecen transitar el mismo sendero".