Drones rusos hieren a 12 personas y causan daños masivos en la región ucraniana de Zaporiyia

Secuelas de un ataque ruso con drones en Zaporiyia

ters) -El ejército ruso perpetró un ataque masivo con drones en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora del martes, provocando incendios, hiriendo a 12 personas y causando graves daños en edificios y vehículos, dijo el gobernador regional.

Iván Fédorov, a través de la aplicación de mensajería Telegram, dijo que el ataque había destruido tiendas, dañado siete bloques de apartamentos y otros edificios y destrozado automóviles. Dijo que 12 personas estaban siendo tratadas en el hospital.

"En estos momentos se está llevando a cabo una operación de rescate en 12 lugares", dijo Fédorov en un vídeo publicado en internet. "Se ha desplegado el máximo número de unidades de los Servicios Estatales de Emergencia, la policía nacional y nuestros equipos médicos".

Imágenes publicadas en internet mostraban a los bomberos luchando contra las llamas en edificios de apartamentos de gran altura y vehículos calcinados en las calles de la ciudad.

Los servicios de emergencia, a través de Telegram, afirmaron que los incendios estaban siendo controlados y que las operaciones de rescate seguían su curso.

Las fuerzas rusas ocupan grandes extensiones de territorio en la región de Zaporiyia y han ido ganando terreno recientemente, aunque la ciudad del mismo nombre sigue bajo control ucraniano.

El jefe designado por Rusia para el óblast de Zaporiyia, Yevgeny Belitsky, dijo que las fuerzas ucranianas habían atacado la infraestructura de la red eléctrica en las zonas controladas por Rusia.

Belitsky, a través de Telegram, dijo que se había cortado el suministro eléctrico a 40.000 clientes en las ciudades de la región controladas por Rusia.

Con información de Reuters