Tiene 21 años, juega en la segunda división de Argentina, quedó libre y busca club por Facebook

Una historia que parece insólita, pero que se trata de un último recurso para un jugador que ve que el mercado de pases puede cerrarse y quedarse sin la posibilidad de darle una prolongación a su carrera. 

20 de enero, 2026 | 22.08

El mercado de pases está lleno de historias que generan ciertas sorpresas entre los hinchas y esta no hay dudas que se trata de una de ellas. En las últimas horas, un jugador de Almagro decidió hacer uso de su cuenta de Facebook para presentarse como un lateral derecho que necesita cambiar de club para que su carrera pueda extenderse y así ganar cierto ritmo de competición que se le dificulta conseguir. 

"Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado", expresó en una breve publicación en la que adjuntó fotos entrenando y jugando partidos con el club. 

El defensor dio grandes detalles de su estilo de juego para generar atractivo en las redes

Una decisión que nace después de que Almagro le notificara que no lo iba a tener en consideración para el campeonato de la Primera Nacional que arrancará dentro de unas semanas. El tiempo comienza a agotarse y sabe que si el mercado de pases llega a su fin se le va a complicar bastante conseguir un nuevo club. Lo particular de esta situación es que el propio jugador es quien decidió mostrarse para ganar cierta visibilidad. 

"Yo juego en cualquier lado. Solo necesito un club para poder pelear un lugar dignamente y jugar", profundizó Joannaz. En los comentarios de la publicación, se hace mención que su presente sería producto de haber rechazado la contratación de un representante y que su padre y madre continuarán administrando su futuro deportivo. Algo que en algunas oportunidades genera una barrera dentro del ámbito del fútbol profesional. 

Por otro lado, son varios los hinchas de varios clubes de primera división como también del ascenso que comenzaron a pedirlo como refuerzo por haber mostrado la voluntad de querer jugar a pesar de que dispone de un salario asegurado. El mismo lateral derecho reconoció que tiene algunos contactos con otros clubes argentinos como también del exterior y que está gestando algunos llamados para cambiar su situación. No obstante, se desconoce si Almagro le dará una nueva oportunidad en la vigente temporada o si surgieron interesados que pretendan quedarse con su ficha. 

