El mercado de pases está lleno de historias que generan ciertas sorpresas entre los hinchas y esta no hay dudas que se trata de una de ellas. En las últimas horas, un jugador de Almagro decidió hacer uso de su cuenta de Facebook para presentarse como un lateral derecho que necesita cambiar de club para que su carrera pueda extenderse y así ganar cierto ritmo de competición que se le dificulta conseguir.
"Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado", expresó en una breve publicación en la que adjuntó fotos entrenando y jugando partidos con el club.
Una decisión que nace después de que Almagro le notificara que no lo iba a tener en consideración para el campeonato de la Primera Nacional que arrancará dentro de unas semanas. El tiempo comienza a agotarse y sabe que si el mercado de pases llega a su fin se le va a complicar bastante conseguir un nuevo club. Lo particular de esta situación es que el propio jugador es quien decidió mostrarse para ganar cierta visibilidad.
"Yo juego en cualquier lado. Solo necesito un club para poder pelear un lugar dignamente y jugar", profundizó Joannaz. En los comentarios de la publicación, se hace mención que su presente sería producto de haber rechazado la contratación de un representante y que su padre y madre continuarán administrando su futuro deportivo. Algo que en algunas oportunidades genera una barrera dentro del ámbito del fútbol profesional.
Por otro lado, son varios los hinchas de varios clubes de primera división como también del ascenso que comenzaron a pedirlo como refuerzo por haber mostrado la voluntad de querer jugar a pesar de que dispone de un salario asegurado. El mismo lateral derecho reconoció que tiene algunos contactos con otros clubes argentinos como también del exterior y que está gestando algunos llamados para cambiar su situación. No obstante, se desconoce si Almagro le dará una nueva oportunidad en la vigente temporada o si surgieron interesados que pretendan quedarse con su ficha.
Empieza el Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano