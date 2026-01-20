Brilló en la Reserva de Independiente, Quinteros no lo tendrá en cuenta y se va a otro equipo del fútbol argentino

Dónde jugará Enzo Taborda tras salir de Independiente: en qué club seguirá su carrera el extremo de 20 años.

Enzo Taborda no continuará en Independiente en 2026 y se irá a otro club del fútbol argentino en este mercado de pases. El extremo de 20 años oriundo de Loma Hermosa llegará a Barracas Central a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra que aún no está definida, según informó el periodista Matías Martínez. De esta manera, podrá sumar rodaje en el ámbito local en un conjunto que disputará este 2026 la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

Con apenas cuatro partidos en la Primera y grandes actuaciones en la Reserva del 'Rojo', Taborda cayó en la consideración del entrenador Gustavo Quinteros durante la pretemporada, motivo por el que la institución buscó su salida para que pueda tener minutos. Además, la sobrepoblación de extremos con la que cuenta el plantel lo relegó: actualmente, Santiago Montiel, Walter Mazzanti e Ignacio Pussetto se encuentran por encima de él para el DT.

El paso de Enzo Taborda en Independiente: de deslumbrar en las inferiores a su fugaz experiencia en Primera

Taborda se formó en las divisiones inferiores de Independiente y se perfiló como uno de los proyectos más interesantes del club en los últimos años: en la posición de extremo, se destacó en Reserva por su velocidad, desborde y capacidad para jugar por las bandas. Su debut en Primera se produjo en mayo de 2025 en una derrota ante Rosario Central por 1 a 0 por la última fecha del Torneo Apertura, en un contexto institucional y deportivo complejo debido a los recambios constantes y problemas económicos que atravesaba la institución de Avellaneda.

En Independiente, Taborda tuvo participaciones intermitentes, sin llegar a consolidarse como titular. Si bien mostró condiciones técnicas interesantes, su desarrollo quedó condicionado por la falta de continuidad y por la competencia interna en su puesto; llegó a jugar en apenas cuatro encuentros, ingresando desde el banco de suplentes en la mayoría de ellos.

Taborda debutó en la Primera del 'Rojo' en la derrota por 1 a 0 ante Rosario Central en mayo de 2025.

Los jugadores que Independiente perdió en este mercado de pases

Por otro lado, el mercado de pases expone que Independiente dejó que se marcharan varios jugadores, que no serán considerados por Gustavo Quinteros, en calidad de prestados. Esto es producto de que no lograron convencer mientras estuvieron en el plantel o regresan de un paso para nada exitoso en otro club que los obliga a salir de nuevo.

Ignacio Maestro Puch: se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra.

se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra. Santiago Salle: se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra.

se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra. Diego Segovia: se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses.

se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses. Santiago López: se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más.

se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más. Braian Martínez: se fue a Everton de Chile por una temporada.

se fue a Everton de Chile por una temporada. Patricio Ostachuk: se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra.

se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra. Agustín Quiroga: se fue a Central Córdoba por un año pero sin opción de compra.

Por otra parte, todo indica que en breve se marcharán también Diego Tarzia y Pablo Galdames. De hecho, ninguno de los dos formó parte del conjunto que venció por 2 a 1 a Alianza Lima de Perú en el último amistoso de pretemporada en Montevideo, la capital de Uruguay.

