Independiente quiere robarle un refuerzo a Racing antes del arranque del torneo

Independiente continúa activo en el mercado de pases después de la venta de Felipe Loyola y va por un refuerzo que en las últimas horas trascendió como posible incorporación de Racing. Los dos grandes de Avellaneda ahroa se cruzan no sólo en la cancha, sino también por un futbolista que el mismo Gustavo Costas nombró en una reciente entrevista. El DT declaró que lo tienen en la mira y la dirigencia del "Rojo" junto a Gustavo Quinteros no perdieron el tiempo.

Se trata de Martín Ortega, lateral derecho de último paso por Tigre que el entrenador de la "Academia" junto a la dirigencia lo seguían para sumarlo. Lo cierto es que el defensor está sin club, cuenta con el pase en su poder y tendrá la chance de elegir por uno de los dos clubes en los próximos días. En el caso de que opte por el "Rey de Copas", afrontará los torneos locales, pero si elige al rival de toda la vida tendrá también el plus de la Sudamericana.

Independiente quiere a Martín Ortega, pretendido por Racing

La salida del polifuncional chileno del equipo de Gustavo Quinteros al Pisa de Italia obligó a los directivos a buscar reemplazos y parece haberlo encontrado. Claro que, la noticia se conoció por medio del periodista César Luis Merlo horas más tarde de los dichos de Costas que sin dudas llamaron la atención. Ahora la última palabra la tendrá el propio futbolista que surgió de Quilmes y viene de ser importante en el "Matador" de Victoria.

Los números de Martín Ortega en su carrera

Clubes : Quilmes y Tigre.

: Quilmes y Tigre. Partidos jugados : 135.

: 135. Goles : 6.

: 6. Asistencias: 8.

Martín Ortega, en el radar de Independiente tras ser pretendido por Racing

Las declaraciones de Gustavo Costas sobre Martín Ortega

"Nos gusta Martín Ortega, lo estamos analizando. Quiero un lateral derecho y tenemos poco para gastar", aseguró el DT horas antes en diálogo con TyC Sports. Además, sostuvo que van a buscar un futbolista en esa posición tras la salida de Facundo Mura ya que no tienen a uno "que esté a la altura de poder competir por todo" en la Reserva.

