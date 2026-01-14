Preocupación en Independiente por la lesión de Santiago Montiel, a semanas del debut

Santiago Montiel se lesionó en Independiente a días del debut en el Apertura

Independiente goleó por 5 a 3 a Everton de Chile por el segundo partido del equipo de Gustavo Quinteros, en la Serie Río de La Plata. Además, sumó la segunda victoria del martes 13 de enero ya que horas antes se impuso por 2 a 1 contra Peñarol. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el "Rojo" ya que una de sus principales figuras generó preocupación a pocos días del comienzo del Torneo Apertura en el fútbol argentino.

Se trata de Santiago Montiel, quien se retiró del campo de juego cuando corrían 25 minutos de la primera mitad en el Estadio Alfredo Víctor Viera de Uruguay. Walter Mazzantti ingresó en su lugar, pero lo sucedido con el atacante con pasado en Argentinos Juniors no pasó inadvertido. Más aún sabiendo que en tan sólo unas semanas separan al "Rey de Copas" del inicio de la temporada en la que sólo afrontará los campeonatos domésticos, por lo que perder a una de sus estrellas significaría un duro golpe.

Santiago Montiel se lesionó y generó preocupación en Independiente

Hasta el momento sólo fue una leve contractura lo que derivó en la salida del futbolista del "Rojo" de Avellaneda, por lo que no correría peligro en lo que será el debut contra Estudiantes de La Plata el viernes 23 de enero a las 20 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por supuesto, todo dependerá de que esté en buenas condiciones para ser parte del encuentro y que el DT le dé el lugar en la cancha al ganador del Puskás al gol del año en 2025.

En cuanto al desarrollo del partido, fue el local el que sacó ventaja en el comienzo con el tanto de Alan Medina a los 18 del primer tiempo. A los 37 el ingresado Mazzantti igualó las acciones y Luciano Cabral marcó el 2 a 1 a los dos minutos. Sobre el final de la primera mitad llegó la igualdad de Everton por medio de Julián Alfaro y se fueron al descanso 2 a 2. A los 4 del complemento apareció Gabriel Ávalos para el 3 a 2 visitante, Lautaro Millán aumentó la ventaja, Braian Martínez descontó para el dueño de casa y por último Ignacio Pussetto selló la victoria por 5 a 3.

Preocupación en Independiente por la lesión de una figura del plantel de Quinteros a semanas del debut

Los números de Montiel en Independiente

Partidos jugados : 52.

: 52. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: 0.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por la Serie Río de La Plata

El "Rojo" de Gustavo Quinteros volverá a presentarse en este certamen el próximo viernes 16 de enero ante Santiago Wanderers de Chile desde las 21 horas en el Estadio Alfredo Víctor Viera de Uruguay. En cuanto a la televisación, todos los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en vivo a través de ESPN Premium y Disney+, un punto clave para la exposición regional del torneo y de los equipos participantes.

El fixture de Independiente en el Apertura 2026