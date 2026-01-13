Independiente venció a Peñarol en el amistoso: blooper de Blázquez y gol de Malcorra

Independiente venció a Peñarol: blooper de Blázquez y gol de Malcorra

Independiente volvió a sumar un triunfo en la pretemporada del 2026 y fue en la mañana de este martes 13 de enero ante Peñarol de Uruguay. El equipo de Gustavo Quinteros, que el fin de semana venció a Alianza Lima de Perú por 2-1 por la Serie Río de La Plata, se enfrentó al "Carbonero" en el Estadio Campeón del Siglo. De hecho, le ganó en un partido que tuvo tanto un gol de Ignacio Malcorra como un error de Joaquín Blázquez bajo los tres palos. De esta manera, los de Avellaneda siguen sumando de cara a una temporada en la que afrontarán los torneos locales.

El dueño de casa comenzó ganando con un golazo de Leonardo Fernández a los 17 minutos del primer tiempo -de 25 minutos-. El mismo contó con el blooper del arquero cedido desde Talleres de Córdoba, que no pudo controlar el remate y obligó a la visita a tener que dar vuelta la historia. En el complemento llegó la igualdad de la mano de Juan Manuel Fedorco y luego apareció el exhombre de Rosario Central para sellar el resultado final. Esta misma noche desde las 21, el "Rey de Copas" buscará una victoria más contra otro club uruguayo.

El gol de Malcorra en Independiente contra Peñarol

El blooper de Blázquez en el gol de Peñarol ante Independiente

Independiente le ganó a Peñarol en Uruguay y va por otro amistoso: cuándo juega

El equipo de Gustavo Quinteros se medirá con Everton por la Serie Río de La Plata en un duelo cuya transmisión estará a cargo de ESPN Premium y de Disney+. En cuanto a la formación, todavía no hay nada confirmado pero el técnico dio indicios con los 11 presentados por la mañana: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida, Lautaro Millán; Enzo Taborda y Felipe Tempone.

Además, ingresaron Juan Manuel Fedorco, Gonzalo Bordón, Milton Valenzuela, Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra, Diego Tarzia, Fernando Godoy e Ignacio Pussetto.

El fixture de Independiente en el Apertura 2026