Racing acelera por un "tapado" para que sea el tercer refuerzo de Gustavo Costas

Racing va por un "tapado" para que sea el tercer refuerzo de Costas.

Racing acelera en el mercado de pases por un jugador desconocido en el fútbol argentino y va por el tercer refuerzo para el entrenador Gustavo Costas. La dirigencia liderada por Diego Milito ya trabaja para cerrar a un nuevo fichaje, después de las incorporaciones de los mediocampistas ofensivos Valentín Carboni y Matko Miljevich.

El protagonista en esta oportunidad se llama Damián Pizarro, centrodelantero chileno de 20 años que es una de las joyas de su país. Después de brillar con la camiseta de Colo-Colo, se marchó a Udinese de Italia pero allí no tuvo continuidad y ahora analiza propuestas para salir del club de Friuli. De hecho, el elenco de Údine acaba de cortar el préstamo en Le Havre de Francia porque tampoco jugó. En el caso de arribar este "9" a Buenos Aires, sería en principio para ocupar el rol del uruguayo Adrián "Rocky" Balboa, es decir ser la primera alternativa de Adrián "Maravilla" Martínez.

Racing sigue a Damián Pizarro para que sea el tercer refuerzo

Desde la institución de Avellaneda ya hubo sondeos por el interesante y joven atacante chileno, sin continuidad en la Serie A ni en la Ligue 1. Diestro de 1.87 metro y 84 kilos, el futbolista tiene una contextura física similar a la de Balboa y necesita sumar minutos para volver a la Selección mayor de "La Roja", donde ya se presentó en noviembre del 2023.

Si bien desde Chile se especuló al comienzo del mercado de pases con la vuelta de Damián a Colo-Colo, finalmente quien le competirá al argentino Javier Correa será su compatriota Maximiliano Romero, quien ya fue su compañero en la "Academia" justamente. Pizarro es en la actualidad un interesante proyecto a futuro, que podría arribar al "Cilindro" a préstamo o por la compra de un porcentaje bajo de su ficha.

La salida de Balboa de Racing es fundamental

La cuestión a resolver ahora por la dirigencia de la "Academia" es la despedida del uruguayo, ya que si "Rocky" no se marcha no llegará otro "9". Con "Maravilla" Martínez como titular indiscutido, Elías Torres recién regresará a las canchas en mayo o junio próximo luego de la rotura de ligamentos de la rodilla.

¿Cuánto vale Damián Pizarro?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su pase cuesta alrededor de 2.5 millones de euros. El jugador tiene contrato con Udinese hasta el 30 de junio del 2029.

Pizarro, un interesante proyecto desde Chile.

Los números de Pizarro en su carrera