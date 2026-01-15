¿Quiénes son los máximos ídolos de Racing en la historia?

Diego Milito, Roberto Perfumo y el Chango Cárdenas, tres grandes ídolos.

Racing Club es una institución que pasó a lo largo de su historia por momentos de gloria y de duras dificultades. Épocas que marcaron la idiosincracia de la "Academia" por las alegrías, pero también por los largos sufrimientos. Esto hace que definir sus ídolos dependa mucho de las edades de sus hinchas y lo que dejaron en cada etapa, por lo que no hay un máximo ídolo indiscutido por todos.

Si se trata de definir el momento más importante de la historia de este club de Avellaneda, la época más gloriosa fue en el amateurismo con un heptacampeonato entre 1913 y 1919. Luego, vendría un tricampeonato entre 1949 y 1951, además del gran equipo de Juan José Pizzuti campeón del mundo en 1967. Y luego vendrían tiempos de largas sequías, con jugadores y entrenadores que dieron la cara con Racing en la "B" o pasando 35 años sin gritar campeón del fútbol argentino. Los nombres más importantes.

Los máximos ídolos de Racing en su historia

Juan José Pizzuti

Un ídolo indiscutido de la historia racinguista y para algunos, el más importante. Como futbolista, es el cuarto máximo goleador del club y el segundo con más conversiones en la era profesional, ganador de las ligas de 1958 y 1961. Pero su etapa más destacada se daría como entrenador, al ganar con la institución la liga de 1966, la Libertadores de 1967 y la Intercontinental de ese mismo año. "Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José", le cantaba la gente. El DT con el ciclo más exitoso.

Juan José Pizzutti, el entrenador más importante de la historia de Racing.

Juan Carlos "Chango" Cárdenas

Otra gloria del conjunto de Avellaneda. Hizo el gol más importante de la historia del club, al clavar un zapatazo legendario frente al Celtic de Escocia en el estadio Centenario que le dio a Racing su único campeonato del mundo. También ganó la liga de 1966 y la Libertadores de 1967, siendo uno de los mejores jugadores de aquel "Equipo de José".

El grito de Cárdenas contra Celtic.

Oreste Corbatta

El máximo ídolo de toda una generación de hinchas. Es considerado uno de los mejores extremos derechos (o wing derecho) que salieron del fútbol de este país, al punto que fue apodado "El Garrincha argentino". Conquistó los títulos de la Primera división de 1958 y 1961. Sus últimos años de vida fueron difíciles por atravesar problemas con el alcoholismo y terminar en la pobreza. El pasaje que da a la cancha de Racing lleva su nombre.

Alfio "Coco" Basile

Un símbolo de la historia de Racing. Llegó proveniente de Bahía Blanca a la séptima división del club y terminó siendo una pieza fundamental del "Equipo de José", al ganar el campeonato local, la Copa Libertadores y la Intercontinental. Como entrenador, tomó la dirección técnica de la Academia en la B, en el peor momento deportivo del club, y lo ascendió a primera división tras dos años en esa divisional. Lo sacó campeón de la Supercopa 1988 y lo llevó a semis de Libertadores 1997.

Reinaldo "Mostaza" Merlo

El hombre que cortó con la peor racha de la historia del club sin campeonatos nacionales. Fueron 35 años sin dar una vuelta olímpica en el fútbol local, que tuvieron en el medio un descenso y la quiebra del club. Su campeonato del Apertura 2001 fue un descargo muy intenso para sus hinchas, lo que llevó a que sea uno de los más celebrados de la historia del club y le hicieran una estatua. Tuvo tres ciclos en la institución.

Mostaza Merlo cortó los 35 años de sequía.

Gustavo Costas

Un hombre ligado toda una vida al club. Fue mascota del "Equipo de José" en los sesenta. Como futbolista, debutó en 1981 y se fue al descenso con Racing en 1983. Ascendió dos años después y ganó la Supercopa de 1988. Muy querido por el hincha por su entrega en el equipo en tiempos bravos, puso el pecho como entrenador en varios ciclos y en el tercero le tocó ganar la Copa Sudamericana 2024, con la que cortó una sequía de 36 años sin Copas internacionales. Después ganó también la Recopa 2025.

Agustín Mario Cejas

El arquero más importante de la historia. Integró el histórico equipo dirigido por Pizzuti que se consagró campeón de la Primera División en 1966, y de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967. Atajó 334 partidos en la institución y tiene el récord de presencias con la camiseta albiceleste de Avellaneda, como también la mayor marca de imbatibilidad, con 666 minutos sin recibir un gol (entre 1965 y 1966).

Diego Milito

El gran ídolo de la era moderna de Racing. Fue campeón de primera división en 2001 con el club y en 2014, cuando volvió de Europa. Los hinchas lo eligieron para que tenga su propia calle y es hasta el momento, junto a Corbatta, uno de los dos ex jugadores de la Academia que cuentan con ese privilegio. Anotó 59 goles en 221 partidos oficiales. También se coronó otras tres veces fuera de la cancha: dos como secretario técnico y una como Presidente.

Diego Milito, símbolo en Racing.

Roberto Perfumo

Uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino. En Racing es considerado un símbolo indiscutido y gran ídolo. Jugó todos los partidos del equipo campeón de la Libertadores de 1967 y fue campeón de la Intercontinental ese mismo año. Luego tuvo destacadísimas actuaciones en River y Cruzeiro, pero su lugar en el mundo fue la "Academia".

Rubén Paz

El 10 uruguayo fue la gran figura del Racing de fines de los ochenta y se ganó un lugar eterno en el corazón de los hinchas de su club. Un futbolista de los que ya no hay. Campeón del "Mundialito" con la Selección de Uruguay y con grandes pasos por Peñarol e Inter de Porto Alegre, en la Academia ganó la Supercopa de 1988. Jugó 152 partidos entre partidos locales e internacionales y marcó 33 goles.

Elena "Tita" Mattiussi

Aunque no fue futbolista, fue una trabajadora e hincha de Racing muy querida. Reconocida por su entrega y dedicación, desarrolló múltiples funciones dentro del club, entre las que se destacaron su trabajo en el área de lavandería —cargo que heredó de su madre— y su rol como encargada de la pensión de las divisiones inferiores, donde actuó como una figura materna para numerosos futbolistas juveniles. Puso el pecho en momentos muy duros de la institución y el predio lleva su nombre en homenaje.