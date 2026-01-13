Gustavo Costas filtró de qué posición será el tercer refuerzo de Racing: "Vamos a buscar"

Gustavo Costas confirmó cuál es el tercer refuerzo que busca Racing: en qué posición juega.

Gustavo Costas adelantó cuál es la posición en la cancha que Racing Club buscará reforzar próximamente en este mercado de pases, mientras el plantel está en la recta final de la pretemporada que realiza en Ciudad del Este, Paraguay. En una entrevista con TyC Sports, el entrenador de la 'Academia' reveló que Martín Ortega, lateral derecho de Tigre, es el futbolista por el que buscará negociar junto con la dirigencia para sumarlo de cara al Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional y a una nueva edición de la Copa Sudamericana, certamen en el intentarán repetir el título obtenido en 2024.

"Vamos a ir a buscar un lateral, no tenemos en Reserva uno que pueda estar a la altura. Nos gusta Martín Ortega", sentenció el DT, haciendo referencia al futbolista de 26 años surgido en Quilmes quien desde 2022 juega en el cuadro de Victoria. Sin alternativas en las categorías inferiores y con la búsqueda de jugadores de jerarquía en la ofensiva como prioridad, Costas también remarcó la necesidad de gastar de forma medida: "Lo más importante era traer jugadores de ataque, cuándo vos tenés que cuidar las finanzas tenés que ser inteligente y no gastar al pedo". También se mencionaron en ese puesto a Eros Mancuso, Tomás Guidara, Renzo Saravia y Lucas Blondel, entre otros.

Costas habló sobre la pretemporada de Racing y el crecimiento de los jugadores: "Estoy contento"

Consultado acerca de la preparación previa a un nuevo año de competencia, el estratega se mostró conforme con el desarrollo de la pretemporada: "Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores". Al mismo tiempo, aseveró que "se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes".

Además, festejó la llegada de Valentín Carboni y Matko Miljevich, los dos refuerzos que Racing sumó hasta el momento en este mercado de pases: "Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos".

Por otra parte, destacó el buen momento futbolístico que atraviesan varios de sus dirigidos, piezas importantes del equipo que en 2025 alcanzó la final del Torneo Clausura y las semifinales de la Copa Libertadores: "Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento. También como Sosa, como García Basso… todo es parte de un proceso".

También bromeó con los rumores acerca de los intereses de River, pero lejos de tomarlo a mal lo expuso como señal del gran presente que atraviesan: "Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno". "Es porque estamos en un momento muy bueno, eso habla del momento que vive Racing", concluyó.

