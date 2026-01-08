Sorpresa de última hora en Racing por lo que pasó con Matko Miljevich como refuerzo

Sorpresa de última hora en Racing por lo que pasó con Matko Miljevich.

Hay una sorpresa de última hora en Racing por lo que pasó con Matko Miljevich, el talentoso mediocampista ofensivo que llega desde Huracán como refuerzo en el primer mercado de pases del 2026. El club de Avellaneda, presisido por Diego Milito, le pagará al "Globo" tres millones de dólares por el 80% del pase del volante nacido en Estados Unidos.

La cuestión es que desde la "Academia" decidieron darle la camiseta número 10 que dejó libre Luciano Vietto, ya que confían a pleno en las condiciones del futbolista de la Selección norteamericana. Todo indica que el jugador de 24 años firmará un contrato hasta diciembre del 2029 con la institución albiceleste.

Miljevich será el 10 de Racing en el 2026

La emblemática remera del cuadro de Avellaneda será para el estadounidense, que les ganó la pulseada en este sentido a otros compañeros como Valentín Carboni (vestirá el 21), Duván Vergara, Tomás Conechny y Adrián "Toto" Fernández. La idea es que el ex Huracán sea titular en la consideración del entrenador Gustavo Costas, que acaba de perder a Agustín Almendra y al propio Vietto en la zona ofensiva.

Miljevich es el nuevo 10 de Racing.

Los emblemáticos números 10 de Racing en su historia

A lo largo de los años, este dorsal lo han utilizado en la "Academia" varias figuras de la talla de Humberto "Bocha" Maschio, Juan Ramón Carrasco, Miguel Ángel Colombatti, Rubén Paz, Rubén "Mago" Capria, Ricardo Centurión, Giovanni Moreno, Matías Rojas, Óscar Romero y Luciano Vietto.

Las estadísticas de Miljevich en Huracán

42 partidos oficiales.

8 goles.

8 asistencias.

12 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos obtenidos.

El fixture de Racing en el 2026

Torneo Apertura

Gimnasia de La Plata vs. Racing - Fin de semana del 25 de enero. Racing vs. Rosario Central - Semana del 28 de enero. Tigre vs. Racing - Fin de semana del 1 de febrero. Racing vs. Argentinos Juniors- Fin de semana del 8 de febrero. Banfield vs. Racing - Fin de semana del 15 de febrero. Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero. Racing vs. Independiente Rivadavia - Semana del 25 de febrero. Atlético Tucumán vs. Racing - Fin de semana del 1 de marzo. Racing vs. Huracán - Fin de semana del 8 de marzo. Sarmiento vs. Racing - Semana del 11 de marzo. Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto - Fin de semana del 15 de marzo. Belgrano vs. Racing - Fin de semana del 22 de marzo. Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril. Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril. Aldosivi vs. Racing - Fin de semana del 19 de abril. Racing vs. Barracas Central - Fin de semana del 26 de abril.

Copa Sudamericana

Aún no conoce sus rivales. El sorteo se realizará el 18 de marzo y la fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo. La final de la competencia se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

Copa Argentina