Chau Racing: la posible quinta baja del 2026 para Gustavo Costas

Otro jugador se va de Racing en enero del 2026.

Racing está a punto de perder al quinto jugador en el mercado de pases de enero del 2026, a dos semanas del debut en el Torneo Apertura del fútbol argentino. El plantel profesional, dirigido por Gustavo Costas, se prepara para afrontar tanto la Liga como la Copa Argentina y la Sudamericana. Para dichos certámenes, ya perdió a Gabriel Arias, Facundo Mura, Agustín Almendra y Luciano Vietto.

Sin embargo, todo indica que las salidas continuarán y en este caso el principal apuntado se llama Richard Sánchez. El mediocampista ofensivo paraguayo de 29 años jamás se adaptó a la Argentina, sufrió problemas personales y podría regresar a México para vestir la camiseta de Tigres. En aquel país ya fue figura y multicampeón con América, por lo que el club de Avellaneda abonó casi cuatro millones de dólares por la totalidad de su ficha. Ahora, uno de los cuadros con mayor poderío económico en la actualidad presiona y ultima detalles para llevarse al futbolista guaraní.

Racing está a un paso de perder a Richard Sánchez, que se iría a Tigres

De acuerdo con la información de los periodistas mexicanos Jesús Barrón y Willie González, la institución de Monterrey está cerca de quedarse con el pase del "Cachorro" a cambio de unos 2.5 millones de dólares. El volante que pasó por Olimpia y por la Selección de Paraguay necesita minutos como para ilusionarse con volver a la "Albirroja" dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, a cinco meses exactos del arranque del Mundial 2026.

Richard Sánchez, a un paso de volver a México.

El paso para el olvido de Richard Sánchez por Racing

A pesar de que llegó en marzo del 2025 con grandes pergaminos, con un pasado de Selección, figura y multicampeón con América, el mediocampista guaraní nunca se adaptó al fútbol argentino. Apenas llegó, estuvo un mes sin poder jugar por un desgarro, luego tuvo problemas personales que lo marginaron del equipo y, por último, jugó poco pero siguió demasiado relegado en la consideración de Costas.

De hecho, en su posición estuvo por detrás de Almendra, Matías Zaracho, Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Alan Forneris y Adrián "Toto" Fernández. A pesar de su buen manejo de la pelota, la pegada y la llegada al área rival, Sánchez no pudo explotar esas cualidades con los colores de la "Academia" en estos diez meses de su carrera.

Los números de Richard Sánchez en Racing