Un futbolista que fue titular en Racing de la mano de Gustavo Costas se irá del club en este mercado de pases del fútbol argentino. Después de perder su lugar en el primer equipo con dicho DT a cargo, el jugador en cuestión continuará su carrera en otro equipo del fútbol argentino con el que jugará nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Se trata de Santiago Quirós, defensor que surgió del elenco de Avellaneda que preside Diego Milito y se irá a préstamo.
El zaguero central de 22 años que debutó de la mano de Fernando Gago en 2023 no sólo ganó tres títulos en la institución, sino que además fue una pieza importante para el entrenador en distintos momentos. Sin embargo, en el 2025 no tuvo tanto rodaje en el verde césped y en los primeros días del 2026 se confirmó su salida. Lo positivo para él es que vestirá los colores de Platense, según aseguró el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.
Santiago Quirós se va de Racing a Platense
El defensor surgido en la "Academia" seguirá su carrera en el "Calamar" este año, donde afrontará el certamen continental al que no pudo acceder el conjunto de Avellaneda. Tal como trascendió, el traspaso será a préstamo por un año y con una opción de compra. Por este motivo, se espera que continúe o no en el club de Vicente López una vez que finalice la cesión a finales de la temporada. Cabe destacar que no tuvo mucho rodaje como titular en 2025 y su último compromiso en cancha fue ante Aldosivi el 17 de octubre en la victoria por 1 a 0 del dueño de casa en el Cilindro. Si bien volvió a aparecer entre los citados en otros compromisos, no pisó otra vez el verde césped el año pasado.
Los números de Quirós en Racing
- Partidos jugados: 55.
- Goles: 1.
- Títulos: Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024, Recopa Sudamericana 2025.
El fixture de Racing en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025
- Gimnasia de La Plata vs. Racing - Sábado 24 de enero a las 19.30.
- Racing vs. Rosario Central - Miércoles 28 de enero a las 18.
- Tigre vs. Racing - Lunes 2 de febrero a las 19.45.
- Racing vs. Argentinos Juniors- Sábado 7 de febrero a las 18.
- Banfield vs. Racing - Sábado 14 de febrero a las 17.30.
- Boca vs. Racing (interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.
- Racing vs. Independiente Rivadavia - Jueves 26 de febrero a las 17.15.
- Atlético Tucumán vs. Racing - Martes 3 de marzo a las 21.15.
- Racing vs. Huracán - Sábado 7 de marzo a las 21.30.
- Sarmiento vs. Racing - Martes 10 de marzo a las 22.
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto - Lunes 16 de marzo a las 20.
- Belgrano vs. Racing - Sábado 21 de marzo a las 22.15.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 1 de la fase de grupos - del 7 al 9 de abril.
- Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 2 de la fase de grupos - del 14 al 16 de abril.
- Aldosivi vs. Racing - Fin de semana del 19 de abril.
- Racing vs. Barracas Central - Fin de semana del 26 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 3 de la fase de grupos - del 28 al 30 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 4 de la fase de grupos - del 5 al 7 de mayo.
- Copa Sudamericana - Fecha 5 de la fase de grupos - del 19 al 21 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 6 de la fase de grupos - del 26 al 28 de abril.