Chau Racing: ganó todo con Costas, perdió lugar y se va a otro club de Primera

Un futbolista que fue titular en Racing de la mano de Gustavo Costas se irá del club en este mercado de pases del fútbol argentino. Después de perder su lugar en el primer equipo con dicho DT a cargo, el jugador en cuestión continuará su carrera en otro equipo del fútbol argentino con el que jugará nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Se trata de Santiago Quirós, defensor que surgió del elenco de Avellaneda que preside Diego Milito y se irá a préstamo.

El zaguero central de 22 años que debutó de la mano de Fernando Gago en 2023 no sólo ganó tres títulos en la institución, sino que además fue una pieza importante para el entrenador en distintos momentos. Sin embargo, en el 2025 no tuvo tanto rodaje en el verde césped y en los primeros días del 2026 se confirmó su salida. Lo positivo para él es que vestirá los colores de Platense, según aseguró el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.

Santiago Quirós se va de Racing a Platense

El defensor surgido en la "Academia" seguirá su carrera en el "Calamar" este año, donde afrontará el certamen continental al que no pudo acceder el conjunto de Avellaneda. Tal como trascendió, el traspaso será a préstamo por un año y con una opción de compra. Por este motivo, se espera que continúe o no en el club de Vicente López una vez que finalice la cesión a finales de la temporada. Cabe destacar que no tuvo mucho rodaje como titular en 2025 y su último compromiso en cancha fue ante Aldosivi el 17 de octubre en la victoria por 1 a 0 del dueño de casa en el Cilindro. Si bien volvió a aparecer entre los citados en otros compromisos, no pisó otra vez el verde césped el año pasado.

Santiago Quirós es nuevo refuerzo de Platense tras su paso por Racing

Los números de Quirós en Racing

Partidos jugados : 55.

: 55. Goles : 1.

: 1. Títulos: Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024, Recopa Sudamericana 2025.

