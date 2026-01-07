Racing acelera por un "9" para que descanse "Maravilla" Martínez.

Racing acelera por el tercer refuerzo para Gustavo Costas y depende de Boca Juniors en el mercado de pases. Después de haber concretado los fichajes de Valentín Carboni a préstamo y de Matko Miljevich, ahora el club presidido por Diego Milito se enfoca en un centrodelantero para hacer descansar un poco a Adrián "Maravilla" Martínez. Es que el ex Instituto de Córdoba jugó demasiados minutos en el 2025, cumplirá 34 años y necesita llegar fresco a los encuentros más importantes, como lo hizo durante el 2024 cuando estaba el colombiano Roger Martínez.

El elegido en esta oportunidad para la faz ofensiva es nada menos que Milton Giménez, el atacante del "Xeneize" que fue titular junto a Miguel Ángel Merentiel en los últimos partidos. Sin embargo, hay situaciones a analizar de cara a esta probable negociación, tanto del lado de la institución de Avellaneda como del de la entidad de La Ribera.

Racing insiste por Milton Giménez, de Boca, como refuerzo: de qué depende

La cuestión es que la dirigencia de la "Academia" está convencida de que si no se va Adrián "Rocky" Balboa, no habrá incorporaciones en esa posición. Con "Maravilla" Martínez como el "9" titular indiscutido y Elías Torres que volverá en mayo próximo tras la rotura de ligamentos, en el cuadro de Avellaneda no quieren que haya superpoblación en ningún puesto de la cancha.

Como el uruguayo ex Unión de Santa Fe todavía no se marcha y escucha propuestas tanto a nivel nacional como desde el exterior, no habrá fichajes de delanteros por el momento. No obstante, es probable que Balboa se vaya si existe alguna oferta convincente para todas las partes hasta marzo, cuando culmine el mercado de pases.

Racing insiste por Milton Giménez, de Boca.

Por el lado de Boca, los cuestionamientos de los hinchas por el bajísimo nivel de Giménez en los últimos encuentros generaron ciertas dudas acerca del futuro del delantero. Si bien el entrenador Claudio Úbeda lo tiene muy bien considerado, incluso por encima de Edinson Cavani, la decaída deportiva del bonaerense de 29 años puede llegar a inclinar la balanza para que se marche.

De hecho, el elenco azul y oro va por un centroatacante más, por lo que trascendieron mediáticamente los nombres de Alexis Cuello (San Lorenzo) y Ezequiel "Chimi" Ávila (Betis de España). No obstante, ambas charlas quedaron en "stand by" y no hubo avances significativos por ninguno de los dos aún.

Los números de Giménez en Boca