Chau Racing: una joya que volvió al plantel de Costas se iría a jugar al exterior

Una joven figura surgida de Racing que salió campeón con Gustavo Costas como DT regresó a Argentina en este mercado de pases pero está ante la chance de irse al exterior. Después de su paso por el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos, el futbolista en cuestión está muy cerca de regresar a dicho país para seguir siendo compañero del astro rosarino de la Selección Argentina. Si bien dependerá de algunas negociaciones, lo cierto es que está encaminado.

Se trata de Baltasar Rodríguez, extremo de 22 años nacido en Monte Hermoso que vistió los colores de las "Garzas" de Javier Mascherano durante la segunda mitad del 2025 y tenía que volver a Avellaneda. Esto finalmente sucedió, pero la Major League Soccer vuelve a aparecer como posible destino en los primeros días de enero. Esto se debe a que hay interés por parte del equipo del "Jefecito" para seguir contando con él de cara a lo que se viene.

Baltasar Rodríguez, cerca de volver al Inter Miami de Lionel Messi

Lo cierto es que el préstamo del atacante con el elenco de Estados Unidos finalizó el pasado 31 de diciembre y no había indicios de una renovación. Sin embargo, trascendió que el Inter Miami no sólo lo quiere de nuevo, sino que además lo puede comprar en este mercado de pases por un valor cercano a los 4 millones y medio de dólares. De esta manera, esto le serviría a la "Academia" en lo económico para vender a uno de sus jóvenes jugadores y seguir trabajando en las incorporaciones.

Mientras tanto, la dirigencia espera por concretar definitivamente el arribo de Matko Miljevic desde Huracán. A su vez, Valentín Carboni ya entrena con el primer equipo de Gustavo Costas y hasta el momento no hay más caras nuevas. Por otro lado, cabe destacar que se fueron Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra, entre algunos de los futbolistas importantes que ya tienen su futuro confirmado. Con este panorama, la Copa Sudamericana aparece nuevamente en el horizonte y quieren repetir lo conseguido en el 2024 como también buscarán el éxito a nivel local.

Baltasar Rodríguez volvería al Inter Miami de Lionel Messi en la MLS

Los números de Baltasar Rodríguez en su carrera

Clubes : Racing e Inter Miami de Estados Unidos.

: Racing e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 90.

: 90. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025 con Racing; Major League Soccer 2025 con el Inter Miami.

El fixture de Racing en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2025