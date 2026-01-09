Lionel Scaloni fue claro sobre el futuro de Thiago Almada: su continuidad en la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 dependerá solo del rendimiento.

A seis meses del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni envió un mensaje directo a uno de los nombres que supo ganar protagonismo en la Selección Argentina. En medio de un escenario incierto en su club, Thiago Almada atraviesa un momento clave de su carrera y el entrenador campeón del mundo dejó en claro cuál será el criterio que definirá su lugar en la lista "Albiceleste".

El futuro inmediato de Almada se transformó en un tema de debate puertas adentro del seleccionado. El mediocampista ofensivo, surgido en Vélez Sarfield, atraviesa una situación compleja hoy en el Atlético de Madrid, ya que el club español decidió ponerlo como transferible apenas seis meses después de su arribo.

En ese contexto, Scaloni se refirió públicamente al tema en una entrevista con el canal de streaming de la AFA y dejó un mensaje tan claro como medido: las decisiones contractuales no condicionan la convocatoria al Mundial 2026, pero sí el rendimiento sigue siendo la única vara.

La advertencia de Scaloni en un momento sensible de Almada

“El cuerpo técnico no se mete en ese tipo de decisiones y nunca lo hizo. Cuando el jugador elige, nosotros analizamos únicamente lo futbolístico”, comenzó diciendo el DT sobre las transferencias de los jugadores que integran el equipo nacional, marcando una línea histórica de su gestión.

Sin embargo, al ser consultado sobre el caso particular de Thiago, Scaloni expresó: "No sé qué ocurrirá, pero cualquier decisión que tome será evaluada. Es un futbolista importante para nosotros y, al final, lo que cuenta es el rendimiento, no la liga ni el equipo en el que esté”.

Aunque fue mesurado en sus palabras, el mensaje del oriundo de Pujato fue contundente: no hay lugares asegurados y el contexto competitivo es cada vez más exigente. Almada sabe que necesita continuidad, regularidad y protagonismo para sostener su lugar en la consideración, algo que hoy Diego Simeone no le brinda en el "Aleti".

Scaloni, incluso, apeló a su experiencia como futbolista profesional para contextualizar la situación: “Yo también fui jugador y sé lo que implica una negociación y un cambio de club. Siempre hay factores de por medio”. La frase no solo humaniza el análisis, sino que refuerza la idea de que la Selección observa el panorama completo, aunque define exclusivamente por lo que ocurre dentro del campo.

La competencia interna, un factor decisivo

Otro de los puntos que el exjugador de Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata resaltó con mayor énfasis fue la competencia interna dentro del plantel. Un aspecto que, según Scaloni, es parte del ADN de esta generación. “Estos chicos compiten desde muy chicos, desde los cuatro o cinco años. Vienen de ganar desde el baby fútbol y eso lo llevan incorporado. Les molesta perder un partido o que les quieran sacar el lugar”, explicó.

Esa mentalidad se potencia, además, por el contexto actual: la Selección Argentina campeona del mundo y una nueva camada que empuja desde atrás con fuerza. “A eso se suma lo que representa la Selección y la presión de los que vienen empujando con la misma ilusión. Es un equilibrio ideal: los que están no quieren salir y los que esperan hacen todo para entrar”, completó.