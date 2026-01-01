Calendario de la Selección Argentina en 2026: fechas de partidos y rivales

La Selección Argentina y sus partidos.

La Selección Argentina enfrenta un año con grandes desafíos. El conjunto de Lionel Scaloni sueña a lo grande con lograr sostener los éxitos que ha conseguido en los últimos tiempos, con el que es quizás el ciclo más exitoso de la historia de la albiceleste. Así los títulos lo demuestran, con la obtención de la Copa América 2021 y 2024, la Finalíssima 2022 y, como momento cúlmine, la consagración en Qatar que le dio a Lionel Messi y compañía la ansiada consagración mundialista.

El Mundial 2026 es sin duda alguna el gran objetivo que tiene por delante la Selección. Cita a la que llega como campeón defensor y con la mayor parte de la base del equipo que logró el título cuatro años atrás. Aunque no estará Ángel Di María, una de las grandes figuras que tuvo el equipo, mientras todavía no está confirmada la presencia de Lionel Messi, quien puso como condición llegar en buenas condiciones al torneo en lo que sería su sexta presencia mundialista.

Qué partidos jugará la Selección Argentina en 2026

El primer encuentro oficial de la Selección Argentina será frente a España por la Finalíssima. Esta competencia cruza al campeón de la Copa América 2024 con el campeón de la Eurocopa de ese mismo año. Un torneo que ya se jugó en 2022, cuando la albiceleste le ganó a Italia, y que esta vez tendrá como sede el estadio de Lusail, el mismo en el que los de Scaloni lograron ser campeones del mundo.

Después, en la primera semana de junio habrá una Fecha FIFA previa al Mundial, que generalmente se suele organizar para que los planteles se despidan de sus hinchas antes de la competencia, aún no están confirmados los rivales de Argentina, y tampoco es seguro que dichos encuentros se disputen en territorio argentino. Pero son las últimas fechas antes de que comience el mundial.

Lionel Scaloni dirigirá su segundo mundial.

Y por último, Argentina tendrá que encarar el mundial donde ya tiene confirmado su grupo. Forma parte del J junto a Argelia, Austria y Jordania. Encuentros que se disputan en junio y que permitirá en caso de pasar jugar los 16avos de final del mundial: en caso de terminar primero, contra el segundo del Grupo H que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Y de quedar segundo con el primero del H.

Las fechas de los partidos de la Selección Argentina en 2026