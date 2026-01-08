La Selección Argentina podría sumar dos amistosos a días del Mundial 2026

La Argentina podría jugar dos amistosos a días del Mundial

Pensando en la preparación de cara al Mundial 2026, la Selección Argentina está comenzando a pensar en los partidos amistosos que va a disputar y que le servirán a Lionel Scaloni para tomar las decisiones finales sobre el armado del once titular. Es por ello que se bajara la posibilidad de organizar dos duelos ante equipos que pertenecen a la CONCACAF.

El único encuentro que el conjunto argentino tiene programado para antes del Mundial es la Finalissima frente a España. Un duelo de gran peso que podría significar la obtención de un título o un golpe extremadamente duro en la previa del certamen más importante de la FIFA. Se encuentra pactado para el viernes 27 de marzo a las 15 horas en el Estadio Lusail de Catar. Aunque no sería el único en el calendario.

El duelo ante México se encuentra casi asegurado que se disputará en Las Vegas

La AFA estaría trabajando para sumar dos partidos amistosos más en lo que respecta a la Fecha FIFA de junio, que se disputará del primero al nueve. Hay rumores de que hablan de un duelo ante México y un segundo frente a Honduras. De hecho, TyC Sports señala que la sede de dichos amistosos están definidas y van a ser en Estados Unidos.

Es muy probable que el partido de la Argentina frente al conjunto Azteca se lleve a cabo en la ciudad de Las Vegas, que se encuentra ubicada en el medio del desierto. Mientras que el segundo duelo podría obligar al equipo a tener que viajar a Miami para sumar rodaje en el Hard Rock Stadium. Lugar donde vencieron a Colombia en la final de la Copa América 2024.

La Selección Argentina tiene la base para el Mundial 2026

Lo primero a mencionar es que la AFA junto al cuerpo técnico de Lionel Scaloni habría descartado de manera absoluta que la base sea en Miami. Se estima que el mejor lugar para afrontar y preparar los partidos de la Fase de Grupos es Kansas. Una ciudad que se encuentra a dos horas de distancia de Dallas en avión. Una sede que será re-analizada en caso de que se obtenga la clasificación a la instancia de 16avos de final.

Por ende, el organismo encargado de regular el fútbol argentino tendrá que comenzar a moverse dentro de las próximas semanas para encontrar un lugar que cumpla con todas las necesidades que el cuerpo técnico de la Selección Argentina requiera. No solo para el desarrollo de los entrenamientos, sino para que los jugadores también cuenten con un ambiente aislado que les impida perder la concentración antes de los partidos.

La agenda de Argentina en el Mundial