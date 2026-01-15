El escandaloso video de un ex Boca y River: piñas y patadas a un vecino

El ex Boca y River que terminó involucrado en un escándalo en Brasil.

Un jugador que pasó por Boca Juniors y River Plate protagonizó un video escandaloso en Fortaleza, Brasil, y agredió con piñas y patadas a un vecino. De acuerdo con lo que registraron las cámaras de seguridad ubicadas en la calle, todo comenzó cuando un hombre salió en cuero a buscar a quienes vivían en la casa de al lado, presuntamente para quejarse por los ruidos molestos en Año Nuevo.

La filmación, a las 5.24 horas del 1° de enero del 2026, demuestra cómo Tomás Pochettino y otros compañeros del conjunto brasileño respondieron con violencia al reclamo de sus vecinos. De hecho, con el ex Talleres de Córdoba a la cabeza, salieron a agredir a este hombre en cuestión con trompadas, forcejeos, gritos e insultos.

Un vecino del ex Defensa y Justicia fue a quejarse por los ruidos molestos y la música a un altísimo volumen a las 5.24 de la mañana, aunque el mediocampista y sus compañeros no se quedaron callados y contestaron a los golpes. Además del volante, estuvieron colegas argentinos como Eros Mancuso (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y José "Tucu" Herrera, ex Argentinos Juniors.

El caso tomó mayor relevancia pública luego de que un vecino denunciara formalmente a Mancuso, Pochettino y compañía por ruidos molestos y por los incidentes posteriores. De acuerdo a su testimonio, el reclamo se produjo porque su hija no podía dormir y la música se habría mantenido a alto volumen hasta la hora mencionada. Semejante escándalo y griterío en la vía pública derivó en la intervención de la Policía Civil, que ya investiga lo ocurrido y analiza las imágenes recientemente difundidas como parte del expediente.

El vecino que resultó herido tras el escándalo callejero con Pochettino y Mancuso.

El video de Pochettino a las piñas en Brasil

La respuesta de Mancuso en Instagram

El lateral derecho argentino realizó un descargo público en sus redes sociales, donde ofreció una versión distinta de los hechos. Según sostuvo, el vecino se presentó “fuera de control”, con insultos hacia su persona y su profesión, y llegó a ingresar a la vivienda, causando destrozos en una puerta.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente", comenzó el ex Estudiantes. Además, especificó que "su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente". Y añadió: "Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”.

El descargo de Eros Mancuso en Instagram.

“Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos", amplió Mancuso al respecto. Y concluyó de manera contundente: "Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación. Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”.