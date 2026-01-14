La astrología dio a sus candidatos a campeón del Apertura 2026 del fútbol argentino

La astrología ya dio a sus seis candidatos al título para el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, con Boca Juniors y River Plate como protagonistas. Al margen de los dos colosos a nivel nacional, también tendrán protagonismo otros equipos como Racing, Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia. Un escalón más abajo aparecen dos campeones del 2025: Estudiantes de La Plata y Rosario Central.
El ranking de la cuenta de X (ex Twitter) de Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia (@magiandtarot) no eligió, por ejemplo, a otros grandes históricos como Independiente y San Lorenzo. Tampoco aparecen Vélez Sarsfield ni Huracán, dos conjuntos que pelearon por la liga hasta el final en el 2024, cuando se coronó el "Fortín" de Liniers.
Los favoritos al título para el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, según la astrología
"Mis candidatos a ganar la Liga Profesional son River, Boca, Racing, Argentinos Juniors, y por último, como sorpresa voy a poner en el quinto lugar a dos equipos: Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia", publicaron desde el ya mencionado perfil en X. Y concluyeron que "ya un escalón más atrás, se encuentran Estudiantes de La Plata y Rosario Central". La máxima competencia comenzará el jueves 22 de enero y culminará con la final única allá por mediados de mayo, alrededor de un mes antes del arranque del Mundial del 11 de junio.
Las zonas del Apertura 2026 del fútbol argentino
Zona A:
- Boca.
- Independiente.
- San Lorenzo.
- Deportivo Riestra.
- Talleres de Córdoba.
- Instituto de Córdoba.
- Platense.
- Vélez.
- Estudiantes de La Plata.
- Gimnasia de Mendoza.
- Lanús.
- Newell´s.
- Defensa y Justicia.
- Central Córdoba de Santiago del Estero.
- Unión de Santa Fe.
Zona B:
- River.
- Racing.
- Huracán.
- Barracas Central.
- Belgrano de Córdoba.
- Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).
- Argentinos Juniors.
- Tigre.
- Gimnasia de La Plata.
- Independiente Rivadavia de Mendoza.
- Banfield.
- Rosario Central.
- Aldosivi de Mar del Plata.
- Atlético Tucumán.
- Sarmiento de Junín.
Los clásicos interzonales del Apertura 2026
- Boca vs. River.
- Racing vs. Independiente.
- San Lorenzo vs. Huracán.
- Rosario Central vs. Newell´s.
- Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de La Plata.
- Belgrano de Córdoba vs. Talleres de Córdoba.
- Lanús vs. Banfield.
- Platense vs. Argentinos Juniors.
- Vélez vs. Tigre.
- Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Atlético Tucumán.
- Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe.
- Barracas Central vs. Deportivo Riestra.
- Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia (Mendoza).
- Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Mar del Plata).
La fecha interzonal adicional por sorteo
- Boca vs. Racing.
- Vélez vs. River.
- Independiente vs. Independiente Rivadavia (Mendoza).
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Unión de Santa Fe vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- Talleres de Córdoba vs. Rosario Central.
- Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán.
- Barracas Central vs. Platense.
- Argentinos Juniors vs. Lanús.
- Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento de Junín.
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Tigre.
- Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza.
- Belgrano de Córdoba vs. Defensa y Justicia.
- Huracán vs. Deportivo Riestra.
- Newell´s vs. Banfield.