La curiosa iniciativa de Rosario Central para ampliar el estadio Gigante de Arroyito

La curiosa iniciativa de Rosario Central para ampliar el Gigante de Arroyito

Rosario Central atraviesa horas claves en relación a su crecimiento a nivel local y una llamativa decisión con su estadio no tardó en trascender. El Gigante de Arroyito, emblemática cancha de nuestro país donde el "Canalla" recibe a sus rivales, entró en etapa de cambios y desde la dirigencia apuntan a hacerlo aún más grande de lo que es. De esta manera, el reciente campeón del fútbol argentino que tiene a Ángel Di María como máxima figura del plantel va por un objetivo más.

En el año donde volverá a jugar la Copa Libertadores con la exfigura de la Selección Argentina en el plantel de Jorge Almirón, Central quiere sumar también en otras cuestiones. Es por eso que, en las últimas horas, comenzó a poner en venta partes del recinto en el que algunas veces también jugó la "Albiceleste". Las mismas tienen que ver con las luminarias del Gigante, que serán vendidas para seguir ampliando el sitio que en estos últimos años ya fue renovado para tener más capacidad.

Rosario Central vende las luminarias del Gigante de Arroyito: precio y quién puede comprarlas

El "Canalla" busca recaudar aún más dinero en este 2026 y por eso desde este miércoles 14 de enero puso en venta las luminarias históricas de su cancha, las cuales ya reemplazaron con luces LED. De esta manera, a través de la tienda oficial del club, los socios e hinchas que deseen adquirirlas deberán pagar el precio de $100.000 por cada una y el dato no menor es que sólo podrán comprar con dos unidades como máximo. La entrega, por otro lado, será de manera presencial justamente en el Gigante de Arroyito y con un certificado de autenticidad.

El comunicado de Rosario Central sobre la venta de las luminarias del Gigante de Arroyito

Hubo una época en la que estas luces encendieron noches eternas. Iluminaron goles, abrazos, lágrimas e historias. Fueron testigos del Mundial 1978, de gestas imposibles y de miles de canallas alentando incansablemente.

Hoy, el Gigante de Arroyito da un paso hacia el futuro y renueva su sistema de iluminación con tecnología LED.

Pero esas luminarias históricas no se van sin despedida.

Cada una será puesta a la venta con su certificado de autenticidad, para que los hinchas puedan conservar un pedacito real de la historia del estadio.

Las luminarias estarán disponibles en la Tienda Oficial del Gigante desde el miércoles 14/01 , a un valor de $100.000. Máximo 2 unidades por persona.

El anuncio de Rosario Central sobre la venta de sus luminarias

La posible venta de Alejo Véliz que impactó en Rosario Central

El delantero que volvió a préstamo desde Tottenham y al que le quedan seis meses de contrato estaría a un paso de emigrar al fútbol brasileño. Según trascendió en las últimas horas por parte de UOL Esporte, el City Group avanzó con una oferta para los Spurs con el objetivo de llevarse al atacante al Bahía de Brasil. De esta manera, el equipo de la Premier League podría ejecutar la cláusula de repesca por el futbolista significado una baja por demás sensible para el "Canalla" de Jorge Almirón que esté 2026 afrontará los torneos locales y la Copa Libertadores.