El central tiene dos partidos con la "Albiceleste"

De la mano de Lionel Scaloni, Marcos Senesi tuvo su debut con la Selección Argentina en la victoria sobre Estonia durante la gira de amistosos previos a Qatar 2022, pero aún así no quedó dentro de la lista para la Copa del Mundo. Desde entonces, el defensor se mantuvo tres años sin llamados para el conjunto nacional hasta que volvió a ser citado en octubre del año pasado con motivo del amistoso contra Venezuela, en el que la “Albiceleste” venció por 1-0.

El central no solo mostró un buen partido contra la “Vinotinto” en aquella oportunidad, sino que mantiene un notable nivel en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. De hecho, Senesi fue uno de los grandes protagonistas que tuvo la vigesimoprimera fecha de la liga europea, puesto que fue clave en la victoria de su equipo sobre el Tottenham del “Cuti” Romero al asistir a Eli Kroupi para el 2-1 parcial.

Con el aporte del argentino, el Bournemouth terminó ganando por 3-2 en su propia casa, aunque lo más destacable son los números que reúne el zaguero. En lo que va de la Premier, Senesi solamente se perdió un partido a causa de una suspensión por tarjetas amarillas, y fue titular en cada una de sus presentaciones. A eso se suma que lleva cuatro asistencias en lo que va de la temporada, un número sorpresivo por su posición en el campo de juego.

Tal es así que el oriundo de Concordia es el defensa central con mayor número de asistencias en la temporada dentro de la Premier League, lo que evidencia una faceta ofensiva que podría ser bien apreciada por el cuerpo técnico de la “Albiceleste”. Tampoco en defensa tiene una participación menor, ya que es uno de los jugadores con mayor número de bloqueos y despejes en lo que va del campeonato inglés.

Por todo esto, no sorprendería que Scaloni convoque nuevamente a Senesi de cara a los próximos amistosos que tendrán los campeones del mundo antes de defender el título en el Mundial 2026. Cabe mencionar que Argentina primero tendrá el compromiso de la Finalissima con España a finales de marzo, el cual será su gran desafío para medirse de cara a la defensa de la Copa del Mundo.

Senesi es una figura del Bournemouth.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026