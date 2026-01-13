Boca pierde a 3 titulares para el primer partido del 2026: los motivos de las ausencias

Boca Juniors no contará con tres figuras en su estreno 2026 y Úbeda evalúa los reemplazos ante Millonarios, en la Serie Río de La Plata.

Boca Juniors arrancará el 2026 con alertas encendidas. A un día del amistoso ante Millonarios de Colombia en La Bombonera, Claudio Úbeda ya sabe que no podrá contar con tres titulares para el primer partido del año. Entre molestias físicas, golpes recientes y decisiones de preservación, el "Xeneize" afrontará su estreno en la Serie Río de La Plata con bajas sensibles mientras espera por refuerzos en el mercado de pases.

El calendario marca el regreso oficial de Boca a la competencia luego de un flojo 2025 y, aunque se trata de un amistoso, el cruce ante el elenco colombiano genera expectativas. No solo por jugar en su cancha y el homenaje especial a Miguel Ángel Russo, sino también porque será la primera muestra del equipo de Úbeda.

Sin embargo, la previa no es ideal. El entrenador no pudo trabajar con varios futbolistas clave durante la semana y todo indica que no llegarán en condiciones para el partido. Una situación que obliga a reconfigurar el once inicial, pero que le da la oportunidad a otros de mostrarse y ganarse la consideración del DT.

Los tres titulares que Boca no tendrá ante Millonarios

Las ausencias confirmadas, salvo un giro de último momento, son Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios. Todos ellos realizaron trabajos diferenciados y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlos en el estreno, para que puedan llegar en perfectas condiciones al debut del torneo local, a fines de enero.

La intención inicial de Úbeda era esperarlos hasta el final, pero el corto margen de preparación y la cercanía de la temporada oficial inclinaron la balanza hacia la cautela. El objetivo es claro: evitar recaídas en un año cargado de competencia.

Cavani y una molestia que vuelve a encender alarmas

El caso de Cavani genera especial atención. El delantero uruguayo arrastra molestias en la zona lumbar y alternó entrenamientos normales con tareas individuales. Si bien no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico considera que no está al ciento por ciento para disputar el amistoso.

La ausencia del goleador en el debut vuelve a poner el foco en la planificación física y en la necesidad de que Boca tenga variantes ofensivas confiables, un tema que también atraviesa el mercado de pases en la zona delantera. Sobre todo teniendo en cuenta que el exjugador del PSG se asentó durante avrias semanas en 2025 por el mismo problema físico.

Cavani entrena diferenciado por un problema lumbar, que arrastra desde hace varias semanas.

Battaglia y Palacios: precaución antes que riesgo

En el mediocampo, Battaglia continúa recuperándose de una tendinitis en el tendón de Aquiles. Sigue un tratamiento de kinesiología y, aunque su evolución es positiva, la decisión fue no exigirlo en el primer partido del 2026. Además, es una zona del campo en la que Boca tiene opciones de sobra.

Por su parte, el chileno Palacios sufrió un golpe en el entrenamiento de la semana pasada. El exjugador de Colo Colo y Vasco Da Gama podría llegar con lo justo, pero el entrenador optó por preservarlo para evitar complicaciones innecesarias en un amistoso.

Formación probable de Boca vs. Millonarios

Ante este escenario, Úbeda ya empezó a mostrar pistas del Boca que imagina para el arranque del año. En uno de los ensayos futbolísticos, el DT dejó de lado el doble nueve que caracterizó al equipo en 2025 y apostó por un 4-3-3 más dinámico.

El once que paró fue: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Ficha técnica de Boca vs. Millonarios