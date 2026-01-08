Los refuerzos que busca Boca en el mercado de pases 2026: a qué nombres apunta Úbeda

Claudio Úbeda busca potenciar al plantel.

Boca sigue proyectando lo que será el inicio de temporada, que lo tendrá de nuevo después de dos largos años de espera en una Copa Libertadores. Pero también con la vista puesta en el torneo Apertura 2026 y en la Copa Argentina, por lo que el entrenador Claudio Úbeda pretende reforzar al plantel para tener más alternativas que le permitan completar el equipo.

Sin embargo, hasta el momento el año para el Xeneize es bastante cuesta arriba en materia de refuerzos y hasta el momento no llegaron nombres nuevos. Una situación que genera incertidumbre con respecto al futuro, al tener en cuenta los desafíos para este año y las irregularidades que presentó en 2025 el conjunto azul y oro.

Cuáles son los nombres en carpeta para Boca

El club hasta el momento no pudo cerrar ninguna incorporación. Uno de los futbolistas que parecía cerrado es Marino Hinestroza, pero hasta el momento no se destrabó su llegada. El extremo no se ha presentado a la pretemporada de Atlético Nacional, a pesar de que no se ha oficializado ningún tipo de transferencia, por lo que estaría metiendo presión para que se resuelva su venta.

Marino Hinestroza, una novela sin resolución.

Por otra parte, Chimy Ávila, sin lugar en el Betis de España, fue ofrecido a Boca. Es un jugador que gusta y podría ser una buena opción como centrodelantero ante la ausencia de alternativas en el puesto, donde Milton Giménez se encuentra ante una sequía goleadora, Edinson Cavani con problemas físicos constantes y el único que reúne consenso positivo es Miguel Merentiel.

Además, por el momento San Lorenzo no dio señales positivas para avanzar en la compra de Gastón Hernández y Alexis Cuello, por lo que las negociaciones están estancadas, mientras que lo de Felipe Loyola no es más que una consulta que hizo la dirigencia por la situación del jugador, que tiene contrato con Independiente y solo saldría por venta al exterior. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro cercano de un Xeneize obligado a ganar algún campeonato.

Amistoso homenaje a Miguel Ángel Russo

Además, el club oficializó que disputará contra Millonarios de Bogotá un amistoso en homenaje al entrenador fallecido. Este encuentro está previsto para el miércoles 14 de enero en La Bombonera, a las 19. Además, se enfrentaría el domingo 18 de enero contra Olimpia en San Nicolás, en los partidos de antesala al inicio del torneo doméstico, que será frente a Deportivo Riestra el próximo 25 de enero.