¿El Changuito Zeballos quedará libre en Boca?

Una de las grandes piezas de Úbeda para armar el once de Boca con un contrato muy particular

Uno de los jugadores que aprovechó de gran manera la incorporación de Leandro Paredes y el Superclásico ante River Plate fue Exequiel "Changuito" Zeballos, que se fue transformando en una alternativa fija para Claudio Úbeda. Sin embargo, hay un detalle en su contrato que permite pensar y amenaza con la posibilidad de que se vaya de Boca Juniors con el pase en su poder.

Después de una primera parte de temporada 2025 con un rendimiento lejos de lo esperado, el canterano del Xeneize aprovechó el receso invernal para ponerse a punto en lo físico como en el futbolístico y de a poco fue creciendo en la consideración. En la actualidad es uno de los jugadores que mejor valorado está y que los hinchas piden de gran manera cuando el equipo no encuentra respuestas en el campo de juego.

Udinese y Flamengo siguen de cerca su continuidad en Boca

Sin embargo, hay un detalle y es que Zeballos tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 y de momento no se dieron charlas para que se produzca una renovación. Esto le permitirá en junio, después del Mundial, que cualquier club lo contacte y comenzar a negociar su incorporación. Un panorama que asusta, pero pareciera que desde la dirigencia tienen un plan para evitar que se haga realidad.

De acuerdo con determinados trascendidos, el canterano sería llamado dentro de una semanas para discutir los términos de la renovación de su contrato. "La novedad que me parece que es una buena noticia es que Boca le va a renovar el contrato a Zeballos", expresó el periodista Federico Cristofanelli en AZZ. Si bien, no hay grandes detalles de la duración del nuevo vínculo, es una señal más que positiva que exista dicha intensión.

"Lo cierto es que están ajustando detalles de la extensión y va a renovar contrato. Calculo que en los próximos días se va a anunciar oficialmente”, profundizó. Hay que recordar que Exequiel Zeballos hasta hace poco se encontraba en la mira del Flamengo. Uno de los clubes más poderosos en términos económicos del fútbol sudamericano en lo que respecta al mercado de pases. Al punto que podría ejecutar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares o comenzar a tentar al jugador con que no renueve y así obtener un salario impagable para el fútbol argentino.

En lo que respecta al canterano, hay un balance más que positivo en relación con lo que fue su temporada 2025 con la camiseta de Boca. “Para mí ha sido un año que lo terminé muy bien gracias a Dios. En lo personal, nos faltó el título en el club, pero estoy muy contento porque logramos clasificar a la Copa Libertadores”, en charla con el Diario El Liberal de Santiago del Estero.

