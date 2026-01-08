El inesperado cambio de Lucas Blondel en Boca a pedido de Claudio Úbeda

Estaba a punto de ser presentado como nuevo jugador de Argentinos

El mercado de pases del fútbol argentino estaba presentando el desarrollo de la transferencia de Lucas Blondel a Argentinos Juniors debido a la falta de minutos que ostentaba con la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, la operación tuvo un giro de 180 grados porque la consideración de Claudio Úbeda cambió de gran manera. Algo que sorprende a los hinchas pero que está motivado por un acción en especial que se acaba de registrar en el receso de verano. Independiente también averiguó condiciones por el ex Tigre.

Hasta hace unas horas, los dos clubes estaban negociando de qué manera el lateral derecho iba a dejar el conjunto de La Ribera en esta temporada que está dando sus primeros pasos. Se había mencionado que faltaban detalles para que se alcance el acuerdo, pero las charlas disponían de un elevado grado de efectividad y al jugador le habían señalado que la posibilidad de que se vaya al conjunto de La Paternal eran concretas.

El jugador perunao reconoció que se va de Boca porque está pasando un momento muy complicado en lo familiar

No obstante, la decisión de Luis Advíncula de rescindir su contrato con Boca de manera casi inesperada y para sumarse a Alianza Lima es algo que obligó a cambiar la determinación de Claudio Úbeda. Es por ello que Lucas Blondel pasó de ser no considerado a tener mayor presencia dentro del plantel. Al menos de momento y hasta que se decida cómo avanzar en el mercado en lo que respecta a la posición del lateral derecho.

Es necesario recordar que el conjunto de La Ribera cuenta con los servicios de Marcelo Weigandt que regresó de su préstamo, debido a que el Inter Miami no decidió ejecutar su cláusula de compra. Hasta el momento, el "Chelo" se entrena con el plantel pero no está confirmado que vaya a ser una alternativa para el resto del año. Además, se debe sumar que la otra opción para cubrir el puesto es Dylan Gorosito que se vienen desempeñando en la Reserva.

Por ende, es totalmente lógica y razonable la postura de Claudio Úbeda de querer contar con dos laterales derechos dentro del plantel de Boca. Uno es Juan Barinaga que se ganó el puesto a medida que iba mejorando con el paso de los partidos y el segundo en el orden de prioridades es Lucas Blondel que hasta hace un tiempo estaba relegado.

¿Blondel no jugaba por ser el "buchón" de Boca?

Todavía no se encuentra del todo claro porque Boca, pero más que nada Claudio Úbeda, decidió no hacer uso de los servicios de Lucas Blondel en gran parte del 2025. Esto provocó que se instalara un rumor que lo ubicaba como el "buchón" del plantel sobre la vida del vestuario a los distintos medios deportivos del país.

“Yo desde el primer momento en que empezamos a salir sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal era por ella. Es así. Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser o de tomarme las cosas o de entrenarme. He jugado bien, he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor. Si por ahí no me gustan algunas cosas que se dicen porque no son ciertas”, expresó en charla con el Fútbol Podcast.

"Voy al ejemplo que se dice que no me tienen en cuenta porque le paso información. Hubo 4 entrenadores antes y con todos jugué. Si ese era el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros, no me ven de esa forma. Obvio que hay cosas que son injustas y no me gustan que se digan. Primero por ella, pero intento no darle más importancia”, profundizó. El hecho de que se haya registrado la salida de Luis Advíncula puede que le permita cambiar su presente dentro del club.