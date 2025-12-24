Blondel respondió a la acusación de ser el "buchón de Boca": "... era por Morena"

Uno de los rumores pone en el ojo de la tormenta a su relación con Morena Beltrán

El mercado de pases expone que Lucas Blondel tomó la decisión de marcharse de Boca después de una segunda parte de la temporada en donde fue marginado por el cuerpo técnico de Claudio Úbeda y tener que verse obligado a bajar a la Reserva para conseguir minutos y cierto rodaje futbolístico. En el medio, el jugador dio una entrevista y habló sobre los rumores que lo presentaban como el "buchón" del plantel e hizo foco en su relación con la periodista Morena Beltrán.

En la primera parte del año, el jugador contó con la consideración de Fernando Gago pero todo cambió de gran manera cuando se registró la llegada de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda al mando del primer equipo. Si bien fue convocado a ciertos partidos, no tuvo minutos dentro del campo de juego. Uno de los motivos que circulaban es que había sido marginado porque no era compatible con la idea futbolística que se pretendía montar, pero hay un segundo que lo etiquetó de ser el encargado de filtrar detalles del vestuario a la prensa.

El lateral tiene casi todo arreglado para marcharse a Argentinos a préstamo

“Yo desde el primer momento en que empezamos a salir sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal era por ella. Es así. Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser o de tomarme las cosas o de entrenarme. He jugado bien, he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor. Si por ahí no me gustan algunas cosas que se dicen porque no son ciertas”, expresó Lucas Blondel en charla con El Fútbol Podcast.

“Lo hablé con 2 o 3 compañeros que tengo mejor relación, pero no siento que mis compañeros me hayan mirado de esa forma y saben la forma que tengo de ser“, profundizó. Luego, el lateral hizo un ejercicio que deja en evidencia que no fue el que contó detalles del vestuario a los medios. "Voy al ejemplo que se dice que no me tienen en cuenta porque le paso información. Hubo 4 entrenadores antes y con todos jugué. Si ese era el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros, no me ven de esa forma. Obvio que hay cosas que son injustas y no me gustan que se digan. Primero por ella, pero intento no darle más importancia”, afirmó.

A pesar de estas declaraciones, Lucas Blondel se encuentra arreglando su salida a Argentinos Juniors que se dará por medio de un préstamo por una temporada que Boca aceptó sin poner grandes obstáculos. Lo último por acordar es una cuestión de club y jugador que deben fijar un número salarial. Aunque no se estima que se registren complicaciones que hagan caer la operación.

¿Qué dijo Morena de los rumores?

Por otro lado, Morena Beltrán fue consultada sobre su parecer ante la falta de minutos de su pareja, Lucas Blondel, y aquellos rumores que los involucran a ambos de ser los responsables de filtrar información a los medios. “Hasta el día tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco“, señaló en charla con Pase Clave. “Si lo siento, pero como que es inchequeable, ¿viste? Es incomprobable. Creo que fue Toti Pasman que dijo que no jugaba por el vínculo que tengo con él", agregó.