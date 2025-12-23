Se terminó Boca: el club les comunicó a 4 jugadores que se van en 2026

Boca les comunicó a cuatro jugadores que deberán irse en el 2026.

Boca Juniors ya trabaja en la temporada 2026 puntualmente en el mercado de pases, con aquellos jugadores que seguirán en el plantel profesional y otros que deberán marcharse de manera inexorable. Entre los que se irán, aparecen cuatro futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo ni por su sucesor Claudio Úbeda.

De acuerdo con la información de Ezequiel Sosa, cronista de TyC Sports, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme ya les comunicó que deberán buscarse equipo a Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Demasiado relegados en la institución de La Ribera, los cuatro futbolistas mencionados ya recibieron sondeos desde otros conjuntos.

Boca les comunicó que no serán tenidos en cuenta a Martegani, Janson, Briasco y Orsini

Martegani

El mediocampista ofensivo de 25 años llegó desde San Lorenzo a mediados del 2024 a cambio de 2.5 millones de dólares y jamás se pudo consolidar en la Primera. No tuvo oportunidades con ningún entrenador a pesar de su polifuncionalidad: en el "Ciclón" ha jugado como volante interno por la izquierda, lateral izquierdo y hasta como extremo. Ya recibió sondeos de otros conjuntos, tanto nacionales como extranjeros.

Janson

El delantero arribó desde Vélez Sarsfield en junio del 2023 por unos 3 millones de dólares, luego de una Copa Libertadores positiva con la camiseta del "Fortín". De buen paso por Tigre también, cuando recaló en La Bombonera aparecía como una alternativa interesante en el recambio ofensivo. Sin embargo, no rindió cuando le dieron las escasas chances y se alejará por la puerta de atrás a los 31 años.

Briasco

En junio del 2021, Boca se hizo de los servicios del entonces desequilibrante extremo de Huracán por 3.5 millones de dólares. En contraposición, su rendimiento con la camiseta "azul y oro" estuvo muy lejos del esperado: no generó peligro por ninguna de las dos bandas del ataque. Ni siquiera la cesión a Gimnasia de La Plata por una campaña funcionó con alguien que había sido elogiado por Diego Armando Maradona. Dice adiós a los 29 años.

Orsini

El centrodelantero cordobés de 31 años no anduvo bien en La Ribera, jugó poco y fue otro de los fichajes fallidos de los últimos tiempos. Campeón como relevo con Platense en el 2025, así y todo sumó muy pocos minutos con la remera del "Calamar". Aunque debía regresar al "Xeneize", no será tenido en cuenta, cualquiera sea el director técnico.