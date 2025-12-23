¿Eduardo Domínguez va a Boca o se queda en Estudiantes? Todo lo que se sabe

Eduardo Domínguez con el Trofeo de Campeones.

Eduardo Domínguez cerró un año con Estudiantes complejo a lo largo de toda la temporada, pero que supo terminarlo de la mejor manera posible. Es que el Pincha tardó en emcontrar un buen nivel a lo largo de unos cuantos meses, lo que lo llevó a terminar 15º en la tabla anual, muy lejos de la zona de copas. Pero como arte de su fortaleza para hacerse fuerte en los mano a mano, y en medio de una guerra abierta entre Juan Sebastíán Verón -presidente del club- y el "Chiqui" Tapia, el equipo platense logró quedarse con el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Todas estas fueron condiciones que le dieron al logro de Estudiantes un fuerte condimento de épica y lo han revalorizado como entrenador, después de pasar varios meses en la cuerda floja por la falta de resultados, y en medio de la controversial aparición de Foster Gillet en el club. Lo cierto es que ahora el "Barba" deberá resolver su continuidad.

Qué pasará con el futuro de Eduardo Domínguez

Tras consagrarse campeón frente a Platense en San Nicolás, Estudiantes cerró el año con su segunda consagración, después de lo que fue la épica final frente a Racing a Santiago del Estero. Pero ahora la única certeza que tiene el Pincha es que entre el 4 y 7 de enero volverá a los entrenamientos. Falta que se pongan a charlar las partes.

Eduardo Domínguez celebra el título ante Racing.

"Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos (Angeleri, director deportivo del club) y a la dirigencia. Esperamos ser mejores el año que viene", afirmó Domínguez en los festejos en La Plata. Pero lo cierto es que primero se debe una charla con los dirigentes, mientras no paran de tomar fuerza los rumores sobre Boca ante la falta de definición sobre el DT para 2026 en La Ribera.

Cuestiones a resolver por la continuidad de Eduardo Domínguez

El Presidente e ídolo histórico de Estudiantes de La Plata Juan Sebastián Verón manifestó en TyC Sports: "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. En el crecimiento todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza".

Hay varias cuestiones sobre la mesa que tienen que ver con el desarrollo de una temporada en la que Estudiantes tuvo grandes irregularidades y casi se queda afuera de todas las competencias. Del lado del DT, también molestaron algunas intervenciones de parte Carina Magnabosco, una manager brasileña que llegó al club este año. Y el pedido de un aumento salarial que desde el Pincha estarían dispuestos a dar, para asegurarse al DT lo antes posible.