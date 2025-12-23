Gustavo Costas mete presión: Racing quiere a un titular de Boca como refuerzo

Costas levantó el teléfono y mete presión para llevarse a un titular de Boca.

Apenas unos días después de la dura derrota en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino frente a Estudiantes de La Plata, Racing Club se movió activamente para reforzar al plantel de cara al próximo año. Gustavo Costas ya trabaja en conjunto con la dirigencia presidida por Diego Milito para traer jugadores en puestos clave, luego de confirmar su renovación al frente del equipo hasta diciembre de 2028. El entrenador de la 'Academia' tomó un rol activo en las negociaciones y avanzó por un futbolista de Boca Juniors al cual pidió numerosas ocasiones en los últimos mercados de pases: el apuntado en cuestión es Milton Giménez.

El DT se comunicó en las últimas horas con Marcelo Delgado, director de fútbol en el 'Xeneize', para preguntarle por las condiciones para fichar al delantero de 29 años según informó el periodista Germán García Grova. Si bien el pedido por el ex Banfield había sido denegado en las últimas ventanas de transferencias, su bajo rendimiento este último semestre abrió la posibilidad de una salida; además, el hecho de que Claudio Úbeda no lo tendrá en cuenta para el 2026 contribuiría a que las negociaciones por su pase comiencen en los próximos días.

De esta manera, Racing queda a la espera de una respuesta por un refuerzo clave: de una de las recientes reuniones entre Costas y Milito surgió la necesidad de buscar una incorporación para el ataque del equipo, que pueda jerarquizar el puesto y acompañar a Adrián 'Maravilla' Martínez. Ante la salida de Luciano Vietto, la CD también analiza contratar a un extremo o mediapunta y a un "9" suplente del ex Instituto de Córdoba, ya que Adrián Balboa se marcharía y Elías Torres no podrá jugar hasta mediados de año por una lesión.

Los números de Milton Giménez en Boca

59 partidos disputados.

17 goles.

5 asistencias.

Matko Miljevic, el otro refuerzo en el radar de Racing para el ataque

Luego de asegurar la continuidad de Costas como entrenador, la entidad de Avellaneda decidió iniciar gestiones formales para quedarse con Miljevic, un mediocampista creativo que estuvo en el radar de River Plate y hoy es figura en Huracán. La dirigencia buscó acelerar en el mercado de pases con un objetivo claro: sumar jerarquía en la mitad de la cancha. El DT considera clave incorporar un volante ofensivo que aporte juego, desequilibrio y gol, y en ese contexto el nombre de Miljevic se posicionó en lo más alto de la lista.

Racing acercó una propuesta formal que ronda los 4,5 millones de dólares por la ficha de Miljevic. La dirigencia pudo ofertar dicho número luego de aceptar los 4 millónes de dólares que Inter de Porto Alegre ofreció por Johan Carbonero. Para el DT, Miljevic encaja a la perfección en su idea de juego: se trata de un futbolista con capacidad para jugar entre líneas, buena pegada desde media distancia y visión para el último pase, características que Racing busca potenciar en su esquema ofensivo.

Racing busca a Miljevic en este mercado de pases: Cruzeiro se sumó como competidor.

Los números de Costas como DT de Racing en su tercer ciclo