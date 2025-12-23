Chau Racing: Facundo Mura tiene nuevo club, ante el interés de River y Boca

Chau Racing: Facundo Mura se va y ya tiene nuevo club, ante el interés de River y Boca.

Facundo Mura se marcha de Racing en libertad de acción y ya tiene nuevo club para el 2026, ante el interés de River Plate y Boca Juniors para contratarlo como refuerzo en este mercado de pases. A pesar de que los dos gigantes del fútbol argentino averiguaron condiciones por el lateral derecho de 26 años, la realidad es que continuará su carrera en el exterior.

El flamante destino del ex Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe será nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos. De acuerdo con la información del periodista deportivo César Merlo, el defensor firmará un contrato hasta el 30 de junio del 2029 con el vigente campeón de la MLS (Major League Soccer).

Mura se va de Racing a Inter Miami

Pese a que tanto Marcelo Gallardo en River como Claudio Úbeda en Boca averiguaron por su probable fichaje, el rionegrino agradeció el interés pero prefirió aceptar la propuesta del cuadro rosa norteamericano. "Facu" tuvo un salario con el dólar atrasado desde el 2024 en el club de Avellaneda, por lo que la dirigencia liderada por Diego Milito le ofreció aumentarle el sueldo y abonarle, además, un retroactivo por dichos atrasos a partir de enero del 2026. Al margen de haber analizado seriamente la propuesta, el exfutbolista de la Selección Argentina Sub 20 prefirió que terminaran las competencias oficiales de esta temporada para comunicarle a la directiva de la "Academia" su determinación final.

Mura siempre jugó en el fútbol argentino y consideró positivo cambiar de aire a esta altura de su carrera, a los 26 años, para hacer además su primera gran diferencia económica con el vínculo a firmar con "Las Garzas" estadounidenses. De esta manera, Racing se verá obligado a salir a buscar al mercado a algún lateral o carrilero derecho, ya que Gustavo Costas solamente tendrá al uruguayo Gastón Martirena en el plantel profesional en esa posición.

Las estadísticas de Mura en Racing

148 partidos oficiales desde el 2022.

12 goles.

15 asistencias.

23 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

4 títulos conseguidos.

Mura se irá en libertad de acción al Inter Miami de Messi.

