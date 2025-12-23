Chau Racing: Facundo Mura tiene nuevo club, ante el interés de River y Boca

Facundo Mura se marcha de Racing en libertad de acción y ya tiene nuevo club para el 2026, ante el interés de River Plate y Boca Juniors para contratarlo como refuerzo en este mercado de pases. A pesar de que los dos gigantes del fútbol argentino averiguaron condiciones por el lateral derecho de 26 años, la realidad es que continuará su carrera en el exterior.
El flamante destino del ex Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe será nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos. De acuerdo con la información del periodista deportivo César Merlo, el defensor firmará un contrato hasta el 30 de junio del 2029 con el vigente campeón de la MLS (Major League Soccer).
Mura se va de Racing a Inter Miami
Pese a que tanto Marcelo Gallardo en River como Claudio Úbeda en Boca averiguaron por su probable fichaje, el rionegrino agradeció el interés pero prefirió aceptar la propuesta del cuadro rosa norteamericano. "Facu" tuvo un salario con el dólar atrasado desde el 2024 en el club de Avellaneda, por lo que la dirigencia liderada por Diego Milito le ofreció aumentarle el sueldo y abonarle, además, un retroactivo por dichos atrasos a partir de enero del 2026. Al margen de haber analizado seriamente la propuesta, el exfutbolista de la Selección Argentina Sub 20 prefirió que terminaran las competencias oficiales de esta temporada para comunicarle a la directiva de la "Academia" su determinación final.
Mura siempre jugó en el fútbol argentino y consideró positivo cambiar de aire a esta altura de su carrera, a los 26 años, para hacer además su primera gran diferencia económica con el vínculo a firmar con "Las Garzas" estadounidenses. De esta manera, Racing se verá obligado a salir a buscar al mercado a algún lateral o carrilero derecho, ya que Gustavo Costas solamente tendrá al uruguayo Gastón Martirena en el plantel profesional en esa posición.
Las estadísticas de Mura en Racing
- 148 partidos oficiales desde el 2022.
- 12 goles.
- 15 asistencias.
- 23 amonestaciones.
- Ninguna expulsión.
- 4 títulos conseguidos.
El fixture de Racing en el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia La Plata vs. Racing - Fin de semana del 25 de enero.
- Racing vs. Rosario Central - Semana del 28 de enero.
- Tigre vs. Racing - Fin de semana del 1 de febrero.
- Racing vs. Argentinos Juniors- Fin de semana del 8 de febrero.
- Banfield vs. Racing - Fin de semana del 15 de febrero.
- Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Racing vs. Independiente Rivadavia - Semana del 25 de febrero.
- Atlético Tucumán vs. Racing - Fin de semana del 1 de marzo.
- Racing vs. Huracán - Fin de semana del 8 de marzo.
- Sarmiento vs. Racing - Semana del 11 de marzo.
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto - Fin de semana del 15 de marzo.
- Belgrano vs. Racing - Fin de semana del 22 de marzo.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.
- Aldosivi vs. Racing - Fin de semana del 19 de abril.
- Racing vs. Barracas Central - Fin de semana del 26 de abril.