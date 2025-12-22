El nuevo contrato por productividad que Boca le ofrecerá a Herrera

El volante se encuentra a días de quedarse libre de Boca.

La llegada del final de la temporada 2025 expone que muchos contratos van a ser revisados pensando en el armado del plantel profesional de cara al próximo año. Uno de los acuerdo que se someterá a discusión va a ser el de Ander Herrera, que pone en duda su continuidad en Boca. Esto es producto de que Juan Román Riquelme le hará una propuesta que puede que no sea aceptada por la cantidad de condiciones que contiene.

Si se repasan las estadísticas del volante español, se puede apreciar que desde su incorporación al Xeneize estuvo más de 150 días fuera de los campos de juego por diversas lesiones. La que más se repitió fue la rotura de fibras, más conocida como desgarro muscular. Esto no solo le impidió mostrar su nivel, sino que también ser una opción de recambio dentro del banco de suplentes al momento de planificar los duelos.

El nuevo acuerdo expone un cobra de sueldo de acuerdo a los minutos en cancha.

Es por ello que la continuidad de Ander Herrera no se encuentra confirmada en Boca y mucho más cuando debe aceptar un contrato por productividad para quedarse. "El nuevo vínculo no será el mismo que si se hubiese activado el 1+1, sino que será con cláusulas de productividad que antes no estaban", expresó el periodista Emiliano Raddi. En simples palabras, si el jugador no suma minutos, su sueldo sufre un decrecimiento pronunciado.

Por otro lado, el hecho que el volante no haya activado la cláusula de extender hasta diciembre del 2026 expone que también cuenta con algunas duda sobre su futuro deportivo. Habría una intención de prolongar la carrera, pero podría darse cerca de su familia o en otra liga con menores exigencias como es la MLS.

El hecho de que exista la chance de que Ander Herrera renueve su contrato con Boca con la modalidad productiva despertó un interesante debate en las redes sociales. Son varios los hinchas que piden el mismo trato para Edinson Cavani que en la vigente temporada estuvo afectado por una serie de lesiones que le impidieron recuperar parte del buen nivel que supo mostrar en sus primeros partidos.

¿Qué pasó con Marino Hinestroza?

Uno de los movimientos del mercado de pases de Boca había sido lo rápido en lo que se llegó a un entendimiento económico sobre el pase de Marino Hinestroza. De hecho, se esperaba que el delantero estuviera en el país para este lunes 22 de diciembre pero su ausencia brilla de manera impecable. Al punto que comenzó a rumorearse de que podría caerse la operación después de que el Santos de Neymar mostrara interés por ficharlo y ofreciera dinero más un jugador como parte de pago.

De acuerdo con la información que se desprende de medios colombianos, el atacante tendría asegurar su incorporación al Xeneize pero resta que entre los clubes haya un acuerdo en ciertos detalles vinculados con el dinero, ya sea giro de los fondos, monto a cobrar en el momento, avales bancarios y el tiempo en una cuota y la otra.