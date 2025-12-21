La respuesta de Miguel Borja al llamado de Boca que sacudió a River

Un ídolo de Boca rechazó su contratación.

Es una de las novelas del mercado de pases que promete sacudir al fútbol argentino en caso de que termine de concretarse. En las últimas horas, Boca Juniors se comunicó de manera formal con Miguel Borja para realizarle una serie de consultas sobre su futuro deportivo después de que River Plate le notificara que no le iba a renovar el contrato que vence el próximo 31 de diciembre.

El atacante se encuentra de vacaciones en Colombia mientras conversa con su agente sobre las ofertas que le llegan para extender su carrera deportiva. Hasta hace unos días, se tenía conocimiento de que iba a formar parte del plantel de Cruz Azul de México y se hablaba de la firma de un precontrato. Algo que al parecer no existe y que el conjunto azteca no podría llevar a cabo debido a que su cupo para jugadores extranjeros está cubierto.

El delantero abrió la posibilidad tras una entrevista televisiva

Es por ello que hubo un llamado. "Miguel Borja quiere jugar en Boca. Así se lo hizo saber el delantero colombiano a una persona muy cercana a Juan Román Riquelme. Desde el club le respondieron que está evaluando su contratación", expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter). El motivo de que no exista una propuesta formal es que se sospecha que esté usando al club para mejorar otras ofertas que tiene sobre la mesa.

Otro elemento a destacar es que el delantero colombiano busca mantener el nivel de ingreso salarial que estaba percibiendo en River, que lo tenía como uno de los mejores pagos del plantel y del fútbol argentino. Se estima que en el conjunto de La Ribera no podría acercarse a dicha cifra porque primero debe demostrar en el campo de juego las condiciones que lo hagan merecedor de semejante gasto presupuestario. Y segundo rompería con cierto esquema de jerarquía dentro del plantel.

Es por ello que el desarrollo de las últimas dos semanas de diciembre van a ser claves para entender cuál va a ser el próximo movimiento de Borja en su carrera como jugador profesional. Uno de los tantos rumores que circulan comenta que acaba de terminar de construir su casa en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, ya que su intención es quedarse un largo tiempo en la Argentina.

River le debe dinero a Borja

Esta posibilidad de que el "Colibrí" continúe en Boca después de quedar libre de River expuso que salga a la luz un pequeño detalle sobre su contrato. Según el periodista Renzo Pantich, el jugador tiene por cobrar un saldo de 500 mil dólares que desde el "Millonario" no consideran pagar en los próximos días a raíz de todo lo que se generó tras la entrevista que brindó en ESPN en la que no le cerraba las puertas al Xeneize.

Un ídolo de Boca rechazó su llegada

Por otro lado, Cristian Traverso por medio de su cuenta de Instagram hizo un posteo en donde rechazó la contratación de Miguel Borja siempre y cuando no sea producto de un deseo genuino de vestir la camiseta. “Besar la camiseta de un equipo tiene un significado importante. Yo no tengo dudas, Boca no es lugar de revancha para nadie. Humilde punto de vista”, señaló. Una palabra que fue muy aceptada por los hinchas que compartieron el punto de vista que propone.