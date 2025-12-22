Gallardo sumó a River un refuerzo que estará "tres meses lesionado"

Gallardo lo mandó a llamar por más que esté lesionado

El mercado de pases de River expone que sumó dos caras nuevas de gran peso como son las de Aníbal Moreno y Fausto Vera, que ya se entrenaron a la par de sus compañeros. También se produjo la confirmación de un tercer refuerzo, pero que no estará disponible para Marcelo Gallardo en lo inmediato debido a que primero debe dejar atrás una lesión que le demandaría entre dos y tres meses de recuperación.

Una de las incorporaciones que se dio al plantel del "Millonario" de manera silenciosa fue el regreso de Ezequiel Centurión después de su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se consagró campeón de la Copa Argentina. Lo particular de este llamado del "Muñeco" para se ponga el buzo de arquero es que tardará un tiempo más que prudencial para tener rodaje de forma oficial en el campo.

Centurión se sumará en enero a River después de que culmine su préstamo

"Ezequiel Centurión se sumará el 2 de enero a la pretemporada de River. Por ahora se queda en el plantel. Tiene para 2 o 3 meses de recuperación por la fractura del radio izquierdo que sufrió en la final de la Copa Argentina", expresó el periodista Luciano García en su cuenta de X (Ex Twitter). Una noticia que enciende alarmas porque permite pensar que dentro de poco podría darse una salida.

El regreso del arquero es producto de que Jeremías Ledesma confirmó que necesita sumar minutos y estaría dispuesto a marcharse en caso de que le hagan una propuesta interesante. Hay un interesado y ese es Rosario Central que ofreció quedarse con su ficha. Al punto que abrió conversaciones formales con el "Millonario" para llegar a un acuerdo antes de fin de año.

Central negocia con River por Ledesma

En la tarde del domingo 21 de diciembre, se conoció que Rosario Central inició negociaciones formales para quedarse con la ficha de Jeremías Ledesma, que busca marcharse de River porque entiende que Franco Armani seguirá siendo titular en gran parte de la temporada 2026. El intercambio de llamados entre un equipo y otro expuso un detalle.

La propuesta que llegó a las oficinas del Monumental fue considerada baja por parte de los directivos del "Millonario", que rechazaron y pidieron mejorar las condiciones como también los números. En este caso, se manejan dos alternativas. Una es que compren al arquero en un monto base de 4 millones de euros. Mientras que la segunda es un préstamo con opción de compra pero a su vez respetando el salario que está percibiendo. Uno que los rosarinos deberán pagar o el jugador aceptar rebajarse.

Caso contrario, Jeremías Ledesma deberá quedarse en River porque dispone de un extenso contrato hasta diciembre del 2028. Además, Marcelo Gallardo lo tiene en consideración en caso de que Franco Armani no esté disponible para sumar minutos. Aunque es consciente de que si necesita salir, no le va a cerrar las puertas.