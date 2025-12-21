Jeremías Ledesma no sigue: Marcelo Gallardo sumó un nuevo arquero en River

El arquero estuvo en el comienzo de la pretemporada pero su continuidad no está asegurada

El único de los refuerzos que Martín Demichelis había sumado a River Plate y que sigue presente en el plantel con Marcelo Gallardo como entrenador es Jeremías Ledesma. Sin embargo, su futuro puede dar un gran cambio en los próximos días porque el arquero entiende que debe salir para tener más minutos. Esto provocó que se realice una rápida gestión con el fin de conseguir un reemplazante que estará en la pretemporada.

La presencia de Franco Armani en el arco genera que los demás arqueros del plantel del "Millonario" dispongan de pocas chances para mostrarse y cuando lo hacen deben contar con una actuación destacada con el fin de mantener la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, la figura de "Conan" Ledesma es una que está sujeta a varias discusiones, porque su contratación se pensó para que se transforme en el nuevo dueño de los tres palos pero esto cambió de manera tras el regreso del "Muñeco" a la dirección del plantel. Es por ello que comenzó a pensar en una salida.

Independiente Rivadavia quiere quedarse con Centurión, pero River se puso en el medio y se lo quedó

"Ezequiel Centurión se suma al plantel de River. Se debe a la inminente salida de Conan Ledesma", expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter). Hasta el momento, se conoce cuál va a ser el próximo destino del arquero pero se estima que en este mercado de pases buscará marcharse con el fin de recuperar los minutos que perdió desde que aceptó su regreso al fútbol argentino.

Por otro lado, River se sentará a negociar siempre y cuando haya una propuesta que permita recuperar la inversión de 4 millones de euros que hizo para sacarlo del Cádiz de España. Tampoco hay que descartar que se acepte una salida a préstamo, debido a que Armani tiene contrato hasta diciembre del 2026 y es muy probable que no sea renovado. Una decisión que estaría alentada con el fin de ponerle un punto final a su exitosa carrera como profesional.

Mientras que Centurión se sumará al plantel en las próximas semanas, ya que todavía tiene un contrato vigente con Independiente Rivadavia. Uno que había manifestado la intención de ejecutar la opción de compra de su ficha porque estaban más que conformes con sus actuaciones. No obstante, el llamado de Gallardo para tenerlo nuevamente en River hizo que rechace la posibilidad de seguir en Mendoza.

Rosario Central interesado en Ledesma

Uno de los clubes que se encuentra interesado en quedarse con la ficha es Rosario Central, que realizó un sondeo para conocer sus condiciones y las intenciones de cara a la temporada 2026. Un interés que había nacido por la decisión de Ariel Holan de desprenderse de los servicios de Jorge Broun, porque entendía que debía darse un salto de calidad para disputar la Copa Libertadores con la intención de llegar a las instancias finales.

No obstante, la salida del entrenador hizo que todo intento de negociación para con River sufriera un cambio más que considerable y que Jorge Almirón sea el encargado de determinar si se retoman las charlas o se apuesta a lo que se tiene dentro del plantel. Lo cierto es que el arquero está dispuesto a escuchar ofertas y salir en caso de que haya una que le parezca atractiva.