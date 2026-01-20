Matías Martin se hartó de Feinmann y dijo lo que muchos piensan: "Es"

Matías Martin se hartó de Feinmann y dijo lo que muchos piensan.

Tras el escándalo mediático que enfrentó a Luca Martin con Chiche Gelblung, finalmente se escuchó la palabra más esperada. Matías Martin, padre del joven panelista, rompió el silencio en LAM y, lejos de echar leña al fuego con el veterano periodista, apuntó todos los cañones contra Eduardo Feinmann.

Si bien el conductor admitió que a su hijo "se le fue larga" con el comentario sobre la edad de Chiche, su indignación se centró en la desproporción del castigo. "Estoy con mi hijo a muerte. Los conflictos los resuelvo personalmente, pero ahora diré lo que pienso de la cuestión mediática", advirtió de entrada.

"Estamos en una época en que el ataque se convierte en un cardumen de mucha desproporción. Mi hijo se equivoca en algo y los que lo atacan pasan 100 veces la raya", reflexionó, antes de describir la situación de "cruel e innecesaria".

El momento más tenso de la nota llegó cuando le preguntaron por los tuits de Eduardo Feinmann, quien había criticado a Luca haciendo alusión a su genética y atacando a su madre, Nancy Dupláa. Allí, Matías Martin no se guardó nada: "Es un comentario filonazi. Eso de la 'raza pura', el ADN... decir que yo soy un gran tipo pero mi hijo es un ser de m... No, no funciona así".

Paz con Chiche y unión familiar

Para sorpresa de muchos, Martin minimizó el insulto de Gelblung en Puro Show. "Lo entiendo perfectamente y lo respeto. Me parece menor, no lo tomo como una agresión", aseguró. Finalmente, cerró con un mensaje de unidad, contando que habla a diario con Luca y que mantiene un excelente vínculo con Nancy Dupláa para acompañar a su hijo en este trance.